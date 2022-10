Vor dem Meisterschaftsspiel vergangenen Samstag gegen den SV Niedernhausen überreichte der Hinterländer Ehrenamtsbeauftragte Gerhard Fuchs (rechts) dem VfL Biedenkopf Präsente: Gruppenliga-Torschützenkönig Dennis Rakowski (M.) erhielt die Torjägerkanone (31 Treffer), die Mannschaftsführer Sascha Krellig (2. von links) und Ben Gaz (2. von rechts) nahmen Medaillen für die Aufstiege in die Verbandsliga Mitte und in die Kreisliga A Biedenkopf entgegen. Links: Aufstiegstrainer Vladi Kovacevic. Foto: Iris Nassauer

VfL reist, FV will neue Serie starten Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga steht der VfL Biedenkopf vor eine Auswärtsaufgabe in Walluf. Der FV Breidenbach will daheim gegen Biebrich eine neue Serie starten +++

HINTERLAND - Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach will beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Biebrich eine neue Serie starten. Der VfL Biedenkopf gastiert bei der SG Walluf. Sechs Partien lang war der FV Breidenbach unbesiegt, ehe es ihn in der Schlussminute bei der 1:2-Niederlage als Gast des SC Waldgirmes II erwischte. Was die reinen Leistungen betrifft, die die Perftaler anboten, waren die letzten Spiele in Ordnung. Ergebnistechnisch drängt sich aber die Frage auf, was schwerer wiegt: Nur eine Niederlage aus den letzten sieben Spielen oder gerade einmal zwei Siege aus den letzten acht Kräftemessen?