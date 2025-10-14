VfL Primstal II kippt Spiel nach der Pause

Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten sahen die Zuschauer in Primstal. Gemessen an den Torchancen, hätte es nach 45 Minuten gut und gerne 0:3 oder sogar noch höher für den SV Wustweiler stehen können. So aber gingen beide Mannschaften mit einem 0:1 in die Pause. Den hochverdiente Führungstreffer der Gäste erzielte Roman Karpenko, resultierend aus der 19. Spielminute.

Und wie das so ist im Fußball. Wenn man die sich bietenden Torchancen leichtfertig vergibt, dann rächt sich das. Plötzlich sahen die Zuschauer ein völlig anderes Fußballspiel. Jetzt spielte nur noch eine Mannschaft und das der VfL Primstal. Vom Gegner war aus unerklärlichen Gründen nichts mehr zu sehen. So kam es, wie es kommen musste. Zehn Minuten vor dem Abpfiff traf Torjäger Hendrik Schröder zum 1:1-Ausgleich, was gleichzeitig sein elfter Saisontreffer war. Und der VfL setzt nach. Nur fünf Minuten später gelang Lars Pesch der 2:1-Siegtreffer.