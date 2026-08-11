VfL Pirna-Copitz verpflichtet Philipp Scharfe und Philipp Flacke

Philipp Scharfe (links) und Philipp Flacke (rechts) laufen ab sofort für den VfL auf. – Foto: VfL Pirna-Copitz

In den Testspielen durften sie bereits mitwirken, nun sind alle Formalitäten geklärt. Der VfL Pirna-Copitz hat seinen dritten und vierten Neuzugang für die Landesklasse-Saison 2026/2027 verpflichtet. Defensivakteur Philipp Scharfe wechselt vom Bischofswerdaer FV 08 nach Pirna, Offensivspieler Philipp Flacke kehrt vom SV Chemie Dohna zu den Lila-Weißen zurück. Beide Spieler sind bereits vollends in den Trainings- und Testspielbetrieb des Teams des VfL-Trainertrios um Viktor Löwe, Florian Glöß und John-Benedikt Henschel integriert.

Jakob David, Sportlicher Leiter des VfL Pirna-Copitz, sagt: „Das Ziel bestand darin, unserem Kader nochmals Qualität hinzuzufügen. Mit Philipp Scharfe haben wir einen bestens ausgebildeten und trotz seines jungen Alters bereits sehr erfahrenen Außenverteidiger für unseren Weg gewinnen können. Mit Philipp Flacke kehrt ein in der Offensive variabel einsetzbarer Spieler nach Pirna zurück, den eine gute Dynamik auszeichnet und der sich in hohem Maße mit dem VfL identifiziert.“

Philipp Scharfe begann seine Fußball-Laufbahn bei der SG Stahl Schmiedeberg und schaffte anschließend den Sprung in die Nachwuchsakademien des SC Borea Dresden und der SG Dynamo Dresden. Mit den Schwarz-Gelben spielte er unter anderem in der Junioren- Bundesliga. Im Seniorenbereich lief er bislang für den Großenhainer FV, den FSV Budissa Bautzen und den Bischofswerdaer FV auf. Der 24-Jährige bringt unter anderem die Erfahrung von 67 Oberliga- und 35 Landesliga-Partien mit nach Pirna.