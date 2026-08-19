VfL Pirna-Copitz: Vereinsfest mit Nachbarschafts-Derby

Das gab es noch nie! Die VfL-Familie feiert ihr Vereinsfest – und der Heidenauer SV ist mit dabei. Das Landesklasse-Spiel zwischen den Lila-Weißen und dem unmittelbaren Stadtnachbarn stellt das große Highlight am Samstag, den 22. August 2026, dar. Rund um dieses Fußballspiel bringt der VfL seine aktuellen und ehemaligen Mitglieder sowie Freunde, Trainer und Ehrenamtler sowie Sponsoren und Förderer zusammen. Im Willy-Tröger-Stadion wird der Samstag, ab 12 Uhr, ganz im Zeichen des Sports stehen. Der Eintritt ist ganztags frei. Es werden zahlreiche Aktivitäten, Mitmach-Möglichkeiten und weitere Aktionen für die ganze Familie angeboten.
Der vollständige Zeitplan:
• 12.00 Uhr: Eröffnung
• Ab 12.15 Uhr: Stationsbetrieb (Weitsprung, Sprintwertung, Fußball-Dribbling-Parcours und Fußball-Dart)
• Ab 13.30 Uhr: Turnier der G- und F-Junioren
• Ab 15.00 Uhr: Auftritt und Vorstellung der Gerätturnen-Abteilung sowie Präsentation
weiterer VfL-Abteilungen und VfL-Teams
• Gegen 16.00 Uhr: Siegerehrung Stationsbetrieb
• Ab 17.00 Uhr: Landesklasse-Derby zwischen VfL und Heidenauer SV
• Gegen 17.45 Uhr / Halbzeit: Ehrung der VfL-Volleyballer und der VfL-Leichtathleten
• Ab circa 19.00 Uhr: Fröhliches Beisammensein mit Musik
Darüber hinaus ist für Kinderschminken, Ponyreiten und eine Hüpfburg gesorgt. Auch das
kulinarische Angebot schmeckt bestens: Neben einem Getränkewagen von VfL-Partner „Feldschlößchen“ wird auch die VfL-Grillhütte geöffnet sein, zudem gibt’s diesmal auch Langos, Pommes – und sogar einen Eisstand.