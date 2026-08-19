VfL Pirna-Copitz: Vereinsfest mit Nachbarschafts-Derby

– Foto: Torsten Schwalm

Das gab es noch nie! Die VfL-Familie feiert ihr Vereinsfest – und der Heidenauer SV ist mit dabei. Das Landesklasse-Spiel zwischen den Lila-Weißen und dem unmittelbaren Stadtnachbarn stellt das große Highlight am Samstag, den 22. August 2026, dar. Rund um dieses Fußballspiel bringt der VfL seine aktuellen und ehemaligen Mitglieder sowie Freunde, Trainer und Ehrenamtler sowie Sponsoren und Förderer zusammen. Im Willy-Tröger-Stadion wird der Samstag, ab 12 Uhr, ganz im Zeichen des Sports stehen. Der Eintritt ist ganztags frei. Es werden zahlreiche Aktivitäten, Mitmach-Möglichkeiten und weitere Aktionen für die ganze Familie angeboten.

Der vollständige Zeitplan: