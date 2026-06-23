VfL Pirna-Copitz verabschiedet ein Quartett

Johann David (links oben), Elias Krause (rechts oben) und Lucas Meister (unten) verlassen den VfL. Auf dem Bild fehlt Karl-Emmanuel Henker. – Foto: Timo Babic/VfL Pirna-Copitz

Vor Anpfiff des letzten Landesliga- Spiels 2025/2026 am Samstag, den 20. Juni 2026, gegen den SV Tanne Thalheim (0:3) hat der VfL Pirna-Copitz im heimischen Willy-Tröger-Stadion insgesamt vier Spieler offiziell verabschiedet. In unterschiedlicher Intensität hat das Quartett um Johann David (seit 2008 beim VfL), Elias Krause (seit 2021 beim VfL) sowie Karl-Emmanuel Henker und Lucas Meister (beide seit 2024 beim VfL) die vergangenen Jahre bei den Lila-Weißen mitgestaltet.

Aus diesem Quartett spielte Johann David am längsten im VfL-Trikot. Seit Kindertagen lief der inzwischen 22-Jährige für die Pirnaer auf, lernte im Willy-Tröger-Stadion das Fußball-

ABC, gehörte den erfolgreichen U19-Junioren an, die 2021/2022 die Vizemeisterschaft in der Landesliga erreichten und packte anschließend den Sprung in die erste VfL- Männermannschaft. Insgesamt lief er 65-mal für seinen Heimatverein im Erwachsenenbereich in der Landesliga auf und erzielte dabei zwei Treffer.

Elias Krause, ebenfalls 22 Jahre alt, kam im Jahr 2021 von den Soccer for Kids Dresden zum VfL. Das Abwehrtalent entwickelte sich sowohl im Junioren- als auch im Erwachsenenbereich beständig weiter und hat es inzwischen auf 86 Landesliga-Partien für die Lila-Weißen gebracht, in denen er zwei Tore beisteuerte.