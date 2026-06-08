VfL Pirna-Copitz geht mit Trainer-Trio in die Saison 2026/2027

Die neuen VfL-Trainer Henschel, Löwe und Glöß. – Foto: VfL Pirna-Copitz

Planungssicherheit, Kompetenz und Identifikation. Der VfL Pirna-Copitz wird erstmals in seiner 119-jährigen Vereinsgeschichte das Cheftrainer-Amt mit einem Trio besetzen. In der bevorstehenden Saison 2026/2027 werden Viktor Löwe, Florian Glöß und John-Benedikt Henschel die Leitung der ersten Fußball-Männermannschaft gemeinsam übernehmen. Mittels des Dreiergespanns bringt der VfL gezielt Kompetenzen zusammen, um mit dem lila-weißen Team eine sehr gute Rolle in der Landesklasse spielen zu können.

Viktor Löwe, der die „Erste“ derzeit interimsweise betreut, hat seine Trainerlizenz erfolgreich erlangt und wird nach außen als Chefcoach agieren. Florian Glöß bringt ein hohes Maß an

Identifikation und Einsatzbereitschaft mit, John-Benedikt Henschel wird zugleich als

„Verbindungstrainer“ zu den A-Junioren fungieren, um weiterhin Talente aus dem eigenen

Nachwuchs in die „Erste“ zu integrieren. Beide stehen zudem als Spieler zur Verfügung.

Stefan Bohne, erster Vorsitzender des VfL Pirna-Copitz, sagt: „Viktor Löwe, Florian Glöß

und John-Benedikt Henschel genießen unser volles Vertrauen. Das Trainer-Trio vereint

Kompetenz und Identifikation sowie den Mut, bewusst etwas Neues entstehen zu lassen. Wir

sind glücklich, dass wir die für den VfL Pirna-Copitz beste Lösung umsetzen konnten.“