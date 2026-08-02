 2026-07-30T07:56:49.385Z

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VfL Pinneberg holt Jonas Heine für die Defensive

VfL Pinneberg verpflichtet Jonas Heine. Der Defensivspieler bringt Erfahrung mit und soll der Abwehr mehr Stabilität geben.

von red · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser
Zugang für den VfL.
Zugang für den VfL. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

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Bezirksliga HH Ost
VfL Pinneb.

Der VfL Pinneberg arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Mit Jonas Heine kommt ein Defensivspieler, dem der Verein Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Führungsqualitäten zuschreibt.

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Heine soll Defensive stabilisieren

Der VfL Pinneberg hat Jonas Heine als Zugang vorgestellt. Der Verein, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Hamburg spielte, plant mit Heine für die Defensive. Nach Angaben des VfL bringt der Spieler Qualität und Ruhe am Ball mit, dazu Zweikampfstärke, ein gutes Stellungsspiel und Führungsqualitäten.

Gerade diese Eigenschaften sollen der Abwehr zusätzliche Stabilität geben. Der Verein betont außerdem, dass Heine mit seiner Erfahrung der jungen Mannschaft wichtige Impulse geben könne.

Verein sieht Heine als passenden Baustein

Auch abseits des Platzes sieht der VfL den Zugang als passenden Spieler für den eigenen Weg. Der Klub hebt Heines Einstellung, Teamgeist und Ehrgeiz hervor und sieht ihn damit als Verstärkung für die kommende Saison.

Ehemals Oberliga

Der VfL Pinneberg blickt auf wechselhafte Jahre zurück. In der Saison 2025/26 belegte der Klub in der Bezirksliga den 7. Platz, nachdem es ein Jahr zuvor in der Bezirksliga West nur zu Rang 14 gereicht hatte. Davor standen Platz zehn in der Saison 2023/24 und Platz acht in der Spielzeit 2022/23. Noch 2021/22 spielte Pinneberg in der Landesliga und beendete die Saison auf Rang zehn. Der tiefere Einschnitt liegt einige Jahre zurück: 2018/19 stieg der VfL als Tabellen-18. aus der Oberliga Hamburg ab, nachdem er dort zuvor die Plätze zwölf und neun erreicht hatte.

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