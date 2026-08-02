VfL Pinneberg holt Jonas Heine für die Defensive

Der VfL Pinneberg arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Mit Jonas Heine kommt ein Defensivspieler, dem der Verein Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Führungsqualitäten zuschreibt.
Der VfL Pinneberg hat Jonas Heine als Zugang vorgestellt. Der Verein, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Hamburg spielte, plant mit Heine für die Defensive. Nach Angaben des VfL bringt der Spieler Qualität und Ruhe am Ball mit, dazu Zweikampfstärke, ein gutes Stellungsspiel und Führungsqualitäten.
Gerade diese Eigenschaften sollen der Abwehr zusätzliche Stabilität geben. Der Verein betont außerdem, dass Heine mit seiner Erfahrung der jungen Mannschaft wichtige Impulse geben könne.
Auch abseits des Platzes sieht der VfL den Zugang als passenden Spieler für den eigenen Weg. Der Klub hebt Heines Einstellung, Teamgeist und Ehrgeiz hervor und sieht ihn damit als Verstärkung für die kommende Saison.
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