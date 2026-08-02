VfL Pinneberg holt Jonas Heine für die Defensive

Zugang für den VfL. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

Der VfL Pinneberg arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Mit Jonas Heine kommt ein Defensivspieler, dem der Verein Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Führungsqualitäten zuschreibt.

Heine soll Defensive stabilisieren

Der VfL Pinneberg hat Jonas Heine als Zugang vorgestellt. Der Verein, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Hamburg spielte, plant mit Heine für die Defensive. Nach Angaben des VfL bringt der Spieler Qualität und Ruhe am Ball mit, dazu Zweikampfstärke, ein gutes Stellungsspiel und Führungsqualitäten.

Gerade diese Eigenschaften sollen der Abwehr zusätzliche Stabilität geben. Der Verein betont außerdem, dass Heine mit seiner Erfahrung der jungen Mannschaft wichtige Impulse geben könne.