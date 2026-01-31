VfL Pfullingen: „Ziel der Rückrunde heißt eindeutig Stabilisierung“ FuPa-Teamcheck: VfL Pfullingen sucht Konstanz in der Landesliga, Staffel 3 von LS · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dieter Frank

Trainer Albert Lennerth ordnet im FuPa-Teamcheck die Hinrunde des Landesligisten VfL Pfullingen ein. Die junge Mannschaft steht auf Rang sieben, zeigte offensives Potenzial, offenbarte aber Schwächen bei Standards. Der Fokus liegt klar auf Stabilisierung.

Tabellenplatz mit gemischten Gefühlen Mit 25 Punkten aus der Hinrunde rangiert der VfL Pfullingen auf dem siebten Tabellenplatz. Für Trainer Albert Lennerth war es zu Saisonbeginn vor allem entscheidend, „als junge Mannschaft einen Rhythmus zu finden“. Dieser stellte sich jedoch zunächst nicht ein, obwohl die Vorbereitung positiv verlief. Entsprechend fällt das Fazit nüchtern aus: Der bisherige Verlauf sei „nicht zufriedenstellend“, vor allem wegen der Anfälligkeit bei Standardsituationen. Offensiv überzeugend, defensiv anfällig 35 erzielte Tore unterstreichen das offensive Potenzial der Mannschaft. Lennerth hebt hervor, dass diese Treffer vor allem aus „schnellen Umschaltaktionen und Zielstrebigkeit in den Ballbesitzphasen“ entstanden seien. Gleichzeitig zeigt die Analyse der Gegentore ein klares Problem: 44 Prozent der Gegentreffer fielen nach Standards – ein Wert, der aus Sicht des Trainerteams deutlich zu hoch ist.

Lernprozesse in schwierigen Phasen Besonders prägend waren weniger einzelne Spiele als vielmehr ganze Phasen. Gerade in schwierigen Momenten sei die Entwicklung am größten gewesen. „In der negativen Phase war die Lernkurve am effektivsten“, erklärt Lennerth. Nach taktischen Anpassungen stellte sich auch wieder mehr Stabilität ein. Prägend waren vor allem Begegnungen, in denen neben spielerischen Elementen auch Kampfgeist gefordert war. Mannschaft über Einzelspieler Auf individuelle Auszeichnungen verzichtet Lennerth bewusst. Einzelne Akteure hervorzuheben wäre „unfair“, da es sich um einen Mannschaftssport handle. Als positives Beispiel für gemeinsames Auftreten nennt er das Pokalspiel gegen den SSV Reutlingen. Solche Auftritte zeigten, „wie ein Team agieren kann“, auch wenn diese Konstanz im Ligaalltag noch fehle.