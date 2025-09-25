VfL Pfullingen will im Kellerduell siegen, SG Empfingen ist Favorit

Morgen, 19:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 19:30 PUSH



SV Zimmern empfängt SC 04 Tuttlingen. Zimmern will nach der jüngsten Niederlage wieder in die Erfolgsspur finden und seinen Platz in den oberen Tabellenrängen festigen. Tuttlingen hingegen strebt einen Sieg an, um den Kontakt zu den Topteams der Liga zu halten und den fünften Platz zu verteidigen.



VfL Pfullingen trifft auf Spvgg Freudenstadt. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Pfullingen muss auswärts punkten, um nicht weiter in Abstiegsgefahr zu geraten, während Freudenstadt auf einen ersten Saisonsieg hofft und defensiv kompakt stehen wird.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr VfL Nagold VfL Nagold FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:30 PUSH



VfL Nagold empfängt FC 07 Albstadt. Nagold möchte seine Platzierung im oberen Mittelfeld stabilisieren und wird versuchen, durch Ballbesitz das Spiel zu kontrollieren. Albstadt wird auswärts vorsichtig agieren und auf Konterchancen lauern, um die Punkte nicht kampflos abzugeben.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:30 PUSH



SG Empfingen empfängt SV Croatia Reutlingen. Empfingen will seine gute Form nutzen, um den dritten Tabellenplatz zu behaupten. Croatia Reutlingen benötigt dringend Punkte, um die Abstiegszone zu verlassen, und wird versuchen, defensiv stabil zu stehen und auf schnelle Angriffe zu setzen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SV Nehren SV Nehren 15:30 PUSH



TuS Ergenzingen empfängt SV Nehren. Tabellenführer Nehren will die Spitzenposition verteidigen und seine Serie fortsetzen. Ergenzingen wird versuchen, die Partie offen zu gestalten und das Heimrecht auszuspielen, um die Punkte im Kampf um die obere Tabellenhälfte mitzunehmen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim VfB Bösingen Bösingen 15:00 PUSH



VfL Mühlheim trifft auf VfB Bösingen. Beide Teams stehen im Mittelfeld und kämpfen um Punkte, die für die Tabellenplatzierung entscheidend sind. Mühlheim wird offensiv versuchen, Druck aufzubauen, während Bösingen auf eine ausgewogene Balance zwischen Angriff und Abwehr achten wird.



SSC Tübingen empfängt TSV Harthausen/Scher. Tübingen will die Heimbilanz verbessern und sich von den unteren Tabellenrängen absetzen. Harthausen/Scher wird versuchen, kompakt zu stehen und über Konter gefährlich zu werden, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern.



SV Seedorf trifft auf BSV 07 Schwenningen. Seedorf möchte seine Serie fortsetzen und die Punkte für einen Platz im oberen Tabellenmittelfeld sichern. Schwenningen wird auswärts defensiv vorsichtig agieren und über schnelles Umschaltspiel für Gefahr sorgen.