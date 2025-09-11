 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
VfL Pfullingen und Spvgg Freudenstadt wollen ersten Dreier

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Nach einer englischen Woche steht der siebte Spieltag an, der erneut spannende Begegnungen verspricht. Die Tabellenspitze ist eng: SG Empfingen und SV Nehren führen mit je 16 Punkten, TSG Balingen II folgt nur knapp dahinter. Für die oberen Teams geht es darum, die Serie fortzusetzen und den Druck auf die Konkurrenz aufrechtzuerhalten. Im unteren Tabellendrittel benötigen Mannschaften wie Spvgg Freudenstadt, VfL Pfullingen oder TSV Harthausen/Scher dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Sa., 13.09.2025, 13:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
13:00

Mühlheim (4 Punkte) empfängt Nehren (16 Punkte). Während die Gastgeber weiter auf den ersten Sieg seit dem Saisonstart hoffen, will Nehren die Tabellenführung verteidigen.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
15:30

Nagold (10 Punkte) trifft auf Bösingen (6 Punkte). Beide Teams wollen ihren Platz im oberen Mittelfeld festigen und sich für den weiteren Saisonverlauf in Position bringen.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
15:30

Harthausen/Scher (3 Punkte) empfängt Balingen II (15 Punkte). Die Gäste wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, während die Gastgeber auf den zweiten Saisonsieg hoffen.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
15:30

Zimmern (13 Punkte) trifft auf Croatia Reutlingen (6 Punkte). Zimmern will seine obere Tabellenposition behaupten, Croatia Reutlingen benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf.

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
16:00

Empfingen (16 Punkte) empfängt Pfullingen (2 Punkte). Die Spitzenmannschaft will die makellose Bilanz verteidigen, Pfullingen kämpft weiterhin gegen den Abstieg.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
15:00

Tübingen (9 Punkte) empfängt Schwenningen (6 Punkte). Beide Teams streben einen Sieg an, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
15:00

Ergenzingen (6 Punkte) trifft auf Freudenstadt (0 Punkte). Die Gastgeber wollen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg behalten, Freudenstadt sucht weiterhin nach dem ersten Erfolg.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
15:00

Seedorf (10 Punkte) empfängt Tuttlingen (9 Punkte). Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg ihre Saisonziele untermauern.

Timo Babic