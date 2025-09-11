VfL Pfullingen und Spvgg Freudenstadt wollen ersten Dreier

Nach einer englischen Woche steht der siebte Spieltag an, der erneut spannende Begegnungen verspricht. Die Tabellenspitze ist eng: SG Empfingen und SV Nehren führen mit je 16 Punkten, TSG Balingen II folgt nur knapp dahinter. Für die oberen Teams geht es darum, die Serie fortzusetzen und den Druck auf die Konkurrenz aufrechtzuerhalten. Im unteren Tabellendrittel benötigen Mannschaften wie Spvgg Freudenstadt, VfL Pfullingen oder TSV Harthausen/Scher dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Mühlheim (4 Punkte) empfängt Nehren (16 Punkte). Während die Gastgeber weiter auf den ersten Sieg seit dem Saisonstart hoffen, will Nehren die Tabellenführung verteidigen.
Nagold (10 Punkte) trifft auf Bösingen (6 Punkte). Beide Teams wollen ihren Platz im oberen Mittelfeld festigen und sich für den weiteren Saisonverlauf in Position bringen.
Harthausen/Scher (3 Punkte) empfängt Balingen II (15 Punkte). Die Gäste wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, während die Gastgeber auf den zweiten Saisonsieg hoffen.
Zimmern (13 Punkte) trifft auf Croatia Reutlingen (6 Punkte). Zimmern will seine obere Tabellenposition behaupten, Croatia Reutlingen benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf.
Empfingen (16 Punkte) empfängt Pfullingen (2 Punkte). Die Spitzenmannschaft will die makellose Bilanz verteidigen, Pfullingen kämpft weiterhin gegen den Abstieg.
Tübingen (9 Punkte) empfängt Schwenningen (6 Punkte). Beide Teams streben einen Sieg an, um sich im Mittelfeld festzusetzen.
Ergenzingen (6 Punkte) trifft auf Freudenstadt (0 Punkte). Die Gastgeber wollen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg behalten, Freudenstadt sucht weiterhin nach dem ersten Erfolg.
Seedorf (10 Punkte) empfängt Tuttlingen (9 Punkte). Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg ihre Saisonziele untermauern.
