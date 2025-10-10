 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
VfL Pfullingen überrascht gegen Spitzenreiter SV Nehren

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Zum Start in den 11. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 3 gab es eine Überraschung, denn Kellerkind VfL Pfullingen siegte gegen den Ersten SV Nehren.

Heute, 19:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
3
1
Abpfiff

Das Flutlichtspiel begann mit der frühen Führung der Hausherren nach 19 Minuten durch Max Bieller. Nach dem Seitenwechsel glich der Favorit durch Philipp Frank (64.) aus, doch Pfullingen hatte noch zwei weitere Treffer durch Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (79.) zu bejubeln.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
15:30

SG Empfingen trifft auf SC 04 Tuttlingen. Empfingen will den Druck auf den Tabellenführer hochhalten, während Tuttlingen versucht, Punkte für eine bessere Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld zu sichern.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
15:30

SV Zimmern empfängt BSV 07 Schwenningen. Zimmern will seine starke Saison fortsetzen und sich in der Spitzengruppe behaupten, während Schwenningen Punkte braucht, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
15:00

VfL Mühlheim trifft auf FC 07 Albstadt. Mühlheim benötigt dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, Albstadt will dagegen den Anschluss an das Mittelfeld wahren.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
15:00

SSC Tübingen empfängt TSG Balingen II. Die Gastgeber benötigen Punkte, um aus dem unteren Tabellenbereich aufzuschließen, Balingen II will hingegen die Verfolgerrolle auf die Tabellenspitze weiter ausbauen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
15:00

SV Croatia Reutlingen trifft auf Spvgg Freudenstadt. Beide Teams stehen in der unteren Tabellenregion und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
15:00

TuS Ergenzingen empfängt VfB Bösingen. Ergenzingen will seine gute Heimbilanz nutzen, während Bösingen die Chance sucht, sich weiter in der Spitzengruppe zu behaupten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
15:00

SV Seedorf trifft auf TSV Harthausen/Scher. Beide Teams stehen im unteren Drittel der Tabelle und benötigen Zähler, um sich vom Tabellenende abzusetzen.

