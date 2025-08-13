VfL Pfullingen ringt SSV Reutlingen im Elfmeter-Drama nieder

Abtasten mit offenem Visier

Von Beginn an war spürbar, dass der Außenseiter keine Angst vor dem namhaften Gegner hatte. Pfullingen agierte mutig, suchte immer wieder den Weg nach vorn und störte den Spielaufbau des SSV früh. Die Reutlinger hingegen fanden lange keine Lücke in der kompakten Abwehr des Landesligisten. Die reguläre Spielzeit blieb torlos – der Pokalkrimi nahm damit erst langsam Fahrt auf.

Verlängerung mit Schock und Last-Minute-Ausgleich

Gleich zu Beginn der Verlängerung dann der erste Nackenschlag für Pfullingen: Maxim Schmalz brachte den SSV Reutlingen in der 91. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Gäste schwächten sich wenig später selbst – in der 94. Minute sah Konstantinos Markopoulos die Gelb-Rote Karte. Fortan drängte der VfL unermüdlich auf den Ausgleich. Als die Nachspielzeit der Verlängerung bereits angebrochen war, erlöste Jakob Kuhle die Hausherren mit dem 1:1 in der 120. Minute – der Jubel war groß.

Elfmeterschießen im Herzschlag-Modus

Was nun folgte, war ein Nervenspiel auf allerhöchstem Spannungslevel. Es folgte das Elfmeterschießen: Max Bieller (2:1) und Riccardo Gorgoglione (2:2), Sven Packert (3:2) und Jonas Meiser (3:3), David Kemmler (4:3) und erneut Maxim Schmalz (4:4) hielten die Partie offen. Es ging Schlag auf Schlag: Melwin Ruckaberle (5:4) traf ebenso wie Yannick Toth (5:5), Nico Seiz (6:5) wie auch Jonas Vogler (6:6).

Humic schreibt Pfullinger Pokalgeschichte

Dann trat Armin Humic an. Mit einem tiefen Atemzug und kühlem Kopf setzte er den Ball ins Tor – 7:6, Pfullingen steht im Achtelfinale! Binnen Sekunden verwandelte sich der Platz in ein Jubelmeer, Spieler und Fans lagen sich in den Armen, während der Favorit SSV Reutlingen enttäuscht den Heimweg antreten musste.

David schlägt Goliath

Mit diesem Sieg steht der VfL Pfullingen nicht nur in der nächsten Runde des WFV-Pokals, sondern hat auch eindrucksvoll gezeigt, dass Leidenschaft, Wille und Glaube an die eigene Stärke im Pokal alles möglich machen. Ein Spiel, das in den Vereinschroniken des VfL seinen festen Platz haben wird.