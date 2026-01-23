VfL Pfullingen II: „Die beste Offensive der Liga“

Trainer Benjamin Hübner äußert sich im FuPa-Teamcheck zur starken Hinrunde des VfL Pfullingen II in der Bezirksliga Alb. Nach einem holprigen Start hat sich das Team stabilisiert, führt die Tabelle an und blickt mit klarem Fokus auf Entwicklung und Intensität nach vorne.
„Mit den gezeigten Leistungen in der Vorrunde können wir natürlich zufrieden sein“, sagt Benjamin Hübner mit Blick auf die 34 Punkte und Platz eins zur Winterpause. Nach einem „holprigen Start“ habe die Mannschaft „einen richtigen Lauf hingelegt“ und aus den letzten zwölf Spielen „neun Siege und drei Unentschieden“ geholt.
Offensiv stellt der VfL mit „45 Toren die beste Offensive der Liga“, dennoch sieht Hübner Verbesserungsbedarf: „Die 30 Gegentore sind zu viel.“ Vor allem „zum Start der Runde“ habe man „zu viele einfache Tore bekommen“, was die Balance zwischen Angriff und Abwehr belastet habe.
Prägend war für Hübner ein besonderes Erlebnis: „Kurios war sicherlich das Spiel in Altingen.“ Dort habe die Mannschaft „die Trikots in Pfullingen vergessen“ und musste „die erste Halbzeit in Trikots der Gastgeber spielen“. Seit diesem Spiel sei das Team „ungeschlagen“.
Einzelne Spieler hebt der Trainer bewusst nicht hervor: „Das Team hat sich insgesamt unheimlich gut präsentiert.“ Für Hübner steht die mannschaftliche Geschlossenheit klar im Vordergrund.
Für die Rückrunde sieht Hübner klare Ansatzpunkte: „Zum einen müssen wir uns in der Defensive noch verbessern und im Abschluss noch effektiver werden.“ Daran werde gezielt gearbeitet.
Die Vorbereitung läuft seit dem 20. Januar. „Wir werden insgesamt sechs Testspiele absolvieren“, um die Inhalte weiter zu festigen.
Personell bleibt alles beim Alten: „Wir haben weder Zu- noch Abgänge in der Winterpause.“
„Dennis und mir ist vor allem die Entwicklung der Mannschaft wichtig“, betont Hübner. Im Fokus stehen Fragen wie: „Wie verhalten sie sich in Ballbesitz? Wie lösen sie die Spieleröffnung? Wie ist das Verhalten gegen den Ball?“ Entscheidend sei, „weiterhin mit einer hohen Intensität zu spielen“. Die Bewertung erfolge „nicht anhand der Tabellenposition“.
Zum Rückrundenstart wartet ein anspruchsvolles Programm: „Mit dem SV Pfrondorf, der SGM Dettingen/Glems und dem TSV Sickenhausen haben wir ein schweres Auftaktprogramm.“