VfL Pfullingen II: „Die beste Offensive der Liga“

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Trainer Benjamin Hübner äußert sich im FuPa-Teamcheck zur starken Hinrunde des VfL Pfullingen II in der Bezirksliga Alb. Nach einem holprigen Start hat sich das Team stabilisiert, führt die Tabelle an und blickt mit klarem Fokus auf Entwicklung und Intensität nach vorne.

Tabellenführung nach starkem Lauf „Mit den gezeigten Leistungen in der Vorrunde können wir natürlich zufrieden sein“, sagt Benjamin Hübner mit Blick auf die 34 Punkte und Platz eins zur Winterpause. Nach einem „holprigen Start“ habe die Mannschaft „einen richtigen Lauf hingelegt“ und aus den letzten zwölf Spielen „neun Siege und drei Unentschieden“ geholt. Beste Offensive, aber Luft nach oben Offensiv stellt der VfL mit „45 Toren die beste Offensive der Liga“, dennoch sieht Hübner Verbesserungsbedarf: „Die 30 Gegentore sind zu viel.“ Vor allem „zum Start der Runde“ habe man „zu viele einfache Tore bekommen“, was die Balance zwischen Angriff und Abwehr belastet habe.

Kurioses Spiel als Wendepunkt Prägend war für Hübner ein besonderes Erlebnis: „Kurios war sicherlich das Spiel in Altingen.“ Dort habe die Mannschaft „die Trikots in Pfullingen vergessen“ und musste „die erste Halbzeit in Trikots der Gastgeber spielen“. Seit diesem Spiel sei das Team „ungeschlagen“. Geschlossene Mannschaftsleistung Einzelne Spieler hebt der Trainer bewusst nicht hervor: „Das Team hat sich insgesamt unheimlich gut präsentiert.“ Für Hübner steht die mannschaftliche Geschlossenheit klar im Vordergrund.