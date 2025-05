VfL Pfullingen II: "Aktuell weiß ich aber nicht mal, wo der Pokal ist"

Der VfL Pfullingen II hat das Finale des Bezirkspokals Alb gegen den TSV Hirschau mit 3:2 gewonnen. Eine starke erste Halbzeit, zwei verwandelte Elfmeter und eine geschlossene Mannschaftsleistung legten den Grundstein für den Titelgewinn. Trainer Benjamin Hübner zeigt sich stolz – und blickt auf eine lange Pokalnacht zurück.

Der Abend danach: Lange Feier, viel Freude

„Den Sieg haben wir ausgiebig gefeiert und es ging relativ lange“, berichtet Trainer Benjamin Hübner nach dem Pokaltriumph seiner Mannschaft. Der Erfolg hatte sich angedeutet, doch am Ende war es ein hart erarbeiteter Sieg. Wie ausdauernd die Freude war, zeigte ein kleiner Nachsatz mit einem Schmunzeln: „Die letzten waren Donnerstagabend noch an den Kabinen.“

Klare Zielsetzung ab dem Halbfinale

Für den VfL Pfullingen II war der Pokalsieg keine Zufallsleistung, sondern das konsequente Ergebnis eines klar formulierten Ziels. „Nach dem Einzug ins Halbfinale war es natürlich das klare Ziel, den Pokal zu holen“, so Hübner. Die Mannschaft trat mit Überzeugung auf – und wurde am Ende für ihren Einsatz belohnt.

Zusammenhalt als Schlüssel zum Erfolg

Entscheidend war für Hübner nicht nur das Spielerische, sondern vor allem das Miteinander: „Vor allem die geschlossene Leistung und der Zusammenhalt des Teams.“ Der VfL agierte als Einheit, ließ sich auch in schwierigen Momenten nicht aus dem Konzept bringen.

Erste Halbzeit legt die Basis

In einer engagierten und umkämpften Partie setzte Pfullingen II die ersten entscheidenden Akzente. Christian Locher brachte sein Team in der 43. Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Max Bieller (45.+2) auf 2:0. „Die 2:0-Führung zur Halbzeit hat uns natürlich Sicherheit gegeben“, erklärt Hübner.

Hirschau kämpft sich zurück – Krüger kontert eiskalt

Nach dem Seitenwechsel wurde es noch einmal eng. Cihan Canpolat verkürzte per Foulelfmeter in der 64. Minute auf 1:2 – der TSV Hirschau schöpfte neue Hoffnung. „Wichtig war nach dem 2:1-Anschlusstreffer von Hirschau, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, betont Hübner. Und sein Team antwortete prompt: Nur neun Minuten später verwandelte Marvin Krüger ebenfalls vom Punkt zum 3:1 (73.).

Spannung bis zum Schluss – aber kein Wackeln

Auch nach der Gelb-Roten Karte gegen Tim Endreß (85.) ließ sich Hirschau nicht hängen und kam in der Nachspielzeit durch einen weiteren Treffer von Canpolat (90.+2) auf 2:3 heran. Doch der VfL Pfullingen II behielt die Nerven und brachte die Führung über die Zeit.

Ein Pokal mit besonderem Wert – und noch ohne festen Platz

Wohin der Pokal nun kommt, ist noch offen – aber sicher ist: Er bekommt Bedeutung. „Da werden wir ein schönes Plätzchen finden. Aktuell weiß ich aber nicht mal, wo der Pokal ist“, sagt Hübner lachend. Fest steht jedoch: Dieser Sieg und dieser Pokal werden der zweiten Mannschaft des VfL Pfullingen noch lange in Erinnerung bleiben.