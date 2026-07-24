VfL peilt ersten Testspielsieg gegen Oberliga-Aufsteiger an Beim SV Vorwärts Nordhorn trifft der VfL Osnabrück auf einen ambitionierten Neuling von red · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Für den VfL Osnabrück steht am Freitagabend der vierte Härtetest der Sommervorbereitung auf die Zweitligasaison 2026/27 an. Um 19 Uhr gastieren die Lila-Weißen beim Oberliga-Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn. Während die Gastgeber ihre Generalprobe vor dem Pflichtspielstart absolvieren, will das Team von Cheftrainer Timo Schultz den ersten Sieg der Testspielserie feiern.

An der Seitenlinie des SV Vorwärts steht mit Viktor Maier ein alter Bekannter des VfL. Der heutige Cheftrainer durchlief einst die Jugend der Osnabrücker, kehrte nach Stationen beim Hamburger SV und den Sportfreunden Lotte zur zweiten Mannschaft des VfL zurück und spielte später unter anderem für den TSV Havelse, den SV Meppen sowie den SC Wiedenbrück. Mit VfL-Technikdirektor Daniel Latkowski stand Maier dabei in insgesamt 66 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Platz. Seit seinem Wechsel nach Nordhorn im Sommer 2023 entwickelte sich Maier zunächst als spielender Co-Trainer, ehe er im September 2025 nach dem Rücktritt von Michal Wester die Verantwortung als Cheftrainer übernahm. Die Entscheidung erwies sich als Volltreffer: Unter seiner Führung marschierte Vorwärts zur Meisterschaft der Landesliga Weser-Ems und feierte erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen.

Statt den Kader nach dem Aufstieg grundlegend umzubauen, setzt der Verein bewusst auf Kontinuität. Zwar musste mit Torschützenkönig Christopher Hölscher ein wichtiger Leistungsträger an den FC Eintracht Rheine abgegeben werden, dennoch vertraut Maier größtenteils der Aufstiegsmannschaft. Verstärkt wurde das Team lediglich punktuell mit sieben Neuzugängen, darunter die Rückkehrer Redir Mohamad und Maximilian Hasnik sowie Offensivtalent Kyle Houdéglé aus der U21 des HHC Hardenberg. Generalprobe für den Gastgeber Für den Oberliga-Neuling ist die Begegnung mit dem Zweitligisten der letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt im Niedersachsenpokal gegen STK Eilvese Anfang August. Die bisherigen Vorbereitungsergebnisse fielen dabei gemischt aus: Nach einem 1:1 gegen den SV Mesum folgte ein 4:1-Erfolg über den TuS Pewsum, ehe sich Nordhorn dem Stadtrivalen SV Eintracht Nordhorn knapp mit 2:3 geschlagen geben musste.