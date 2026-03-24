VfL Oythe weiter auf Titelkurs – Hansa Friesoythe mit klarem Statement

– Foto: Robert Gertzen

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 brachte einige richtungsweisende Ergebnisse im Kampf um die Spitzenplätze und im Tabellenkeller. Spitzenreiter VfL Oythe setzte seine starke Saison fort, während Verfolger wie SV Thüle und SV Altenoythe ebenfalls ihre Ambitionen unterstrichen.

Der Tabellenführer VfL Oythe unterstreicht seine Dominanz und baut die Spitzenposition im Top-Spiel weiter aus. SV Thüle kann dem Favoriten nur phasenweise Paroli bieten. Oythe präsentiert sich erneut stabil und effizient. Die Mannschaft bleibt damit das Maß der Dinge in der Liga und baut damit seinen Vorsprung weiter aus.

Der SV Molbergen bleibt mit diesem knappen Auswärtserfolg in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte. RW Damme verpasst es hingegen, sich weiter nach oben abzusetzen. Die Partie blieb über weite Strecken umkämpft, ohne große spielerische Höhepunkte. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten zugunsten der Gäste.

Osterfeine bleibt im Tabellenmittelfeld und verpasst einen möglichen Sieg. SV Bethen nimmt einen Punkt mit, der im Abstiegskampf noch wichtig werden könnte. Die Begegnung verläuft insgesamt ausgeglichen. Beide Mannschaften bewegen sich leistungsgerecht auf Augenhöhe.

TuS Lutten verpasst den Befreiungsschlag und bleibt im Mittelfeld stecken. TuS Frisia Goldenstedt holt einen Zähler, kann im Tabellenkeller aber kaum Boden gutmachen. Das Spiel bleibt von Vorsicht geprägt. Ein Remis, das keiner Seite wirklich weiterhilft.

Hansa Friesoythe bestätigt seine gute Saison und festigt den Platz im oberen Tabellendrittel. SV Amasya Spor Lohnebleibt hingegen tief im Tabellenkeller. Die Gastgeber agieren zielstrebig und effektiv. Der Sieg fällt am Ende verdient und deutlich aus.

Altenoythe behauptet seinen Platz im oberen Tabellendrittel und sammelt weiter konstant Punkte. FC Lastrup zeigt erneut eine engagierte Leistung und hält mit einem Favoriten gut mit. Die Partie bleibt über 90 Minuten ausgeglichen. Beide Teams nehmen einen verdienten Punkt mit.