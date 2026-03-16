– Foto: Hubert Lammers

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 brachte spannende Partien und wichtige Entscheidungen. VfL Oythe setzte seine Siegesserie fort, SV Hansa Friesoythe überraschte mit einem 5:2-Erfolg, und auch Holdorf, Brockdorf und Bethen sammelten wertvolle Punkte. Besonders im Mittelfeld und Keller der Liga wurde um jeden Zähler gekämpft.

SV Holdorf feierte einen wichtigen Heimsieg gegen SV Rot-Weiss Visbek. Die Gastgeber dominierten von Beginn an, nutzten ihre Chancen konsequent und setzten die Defensive der Gäste unter Druck. Für Visbek, das weiterhin im Tabellenkeller festhängt, bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf. Holdorf klettert dadurch in der Tabelle und zeigt Aufwärtstrend.

GW Brockdorf gelang ein wertvoller Heimsieg gegen SV Höltinghausen. Die Partie war umkämpft, doch die Heimelf zeigte in entscheidenden Momenten mehr Cleverness vor dem Tor. Höltinghausen konnte nur selten Akzente setzen und musste den Platz aufgrund eines späten Treffers als Verlierer verlassen. Mit dem Sieg verbessert Brockdorf seine Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg.

SV Hansa Friesoythe setzte ein deutliches Zeichen mit einem 5:2-Heimsieg gegen den TuS Lutten. Die Gastgeber zeigten Offensivpower, während die Gäste kaum eine Antwort fanden. Besonders die schnellen Konter von Friesoythe brachten die Entscheidung. Für TuS Lutten bedeutet die Niederlage einen kleinen Rückschlag im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.

SV Bethen überraschte mit einem starken 2:0-Heimsieg gegen RW Damme. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und nutzten in der zweiten Halbzeit die Chancen effizient. Für Damme, das weiterhin im Mittelfeld rangiert, ist dies ein kleiner Rückschlag. Bethen hingegen sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf und rückt damit weiter weg von den gefährdeten Plätzen.