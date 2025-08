So., 03.08.2025, 15:00 Uhr

Auch nach über zehn Jahren gelingt Amasya Sport Lohne nicht der zweite Pflichtspielsieg gegen den SV Holdorf, dabei sah es zunächst gar nicht so schlecht aus. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Hausherren in Führung, kassierten aber quasi mit dem Halbzeitpfiff noch den den Ausgleich, welcher große Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf haben sollte. Im zweiten Abschnitt waren die Gäste dann das bessere Team und konnten die Partie doch noch komplett drehen.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr

Nachdem der TuS Lutten schon in der Vorsaison beide Spiele gegen Rot-Weiß Visbek gewinnen konnte, sollte sich auch am Sonntagnachmittag nichts daran ändern, dass die Serie in der neuen Spielzeit gebrochen wird. Ein frühes und ein ganz spätes Tor bescherte den Gästen den Auswärtssieg.