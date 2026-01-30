VfL Osnabrück will Serie im Ludwigsparkstadion fortsetzen

– Foto: Markus Verwimp

Am Samstag ist der VfL Osnabrück im Ludwigsparkstadion beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr. Gegen die abstiegsbedrohten Blau-Schwarzen wollen die Lila-Weißen ihren positiven Trend auf fremdem Platz bestätigen und den dritten Auswärtssieg in Folge einfahren.

Sportlich blieb die gewünschte Stabilität bislang aus. Ende November zog der Verein die Konsequenzen und trennte sich von Cheftrainer Alois Schwartz. Nachfolger wurde Jürgen Luginger, der zuvor als Sportdirektor tätig war und das Team zunächst interimistisch übernahm. Nach zwei Punkten aus vier Spielen entschieden sich die Verantwortlichen für eine dauerhafte Lösung. Der erhoffte Umschwung blieb jedoch bislang aus. In der Rückrunde holte Saarbrücken lediglich einen Punkt beim 1:1 gegen Energie Cottbus, zuletzt unterlag man mit 0:2 bei Viktoria Köln. Der letzte Sieg datiert vom 19. September 2025, als der FCS den 1. FC Schweinfurt 05 mit 2:1 bezwang.

Beim 1. FC Saarbrücken war die Hoffnung auf den erneuten Angriff in Richtung 2. Bundesliga vor Saisonbeginn groß. Nach der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in der vergangenen Spielzeit, in der man an Eintracht Braunschweig scheiterte, sollte auch diese Saison im oberen Tabellenbereich verlaufen. Stattdessen steckt der FCS mitten im Abstiegskampf. Mit 23 Punkten belegen die Saarländer aktuell einen Platz unmittelbar vor der Abstiegszone.

Abseits des Rasens leitete der Verein im Januar eine strukturelle Neuausrichtung ein. Mit Barbara Haupenthal steht erstmals eine Präsidentin an der Spitze des Klubs. Zudem befindet sich der Verein in der Neubesetzung zentraler Vorstandspositionen. Kurzfristig richtet sich der Fokus jedoch klar auf den Klassenerhalt.

Offensiv hängt beim FCS vieles an Florian Pick. Der 30-Jährige kommt auf elf Tore und sechs Vorlagen und ist damit der gefährlichste Spieler im Kader. Mit 49 Torschussvorlagen zählt er zudem zu den besten Vorbereitern der Liga. Unterstützung erhielt Pick bislang häufig von Kai Brünker, der sieben Saisontore erzielte, am Samstag jedoch verletzungsbedingt fehlen wird.

Defensiv zeigte sich Saarbrücken in dieser Saison anfällig. Trotz 34 Gegentoren ließ man bereits 122 Torschüsse auf den eigenen Kasten zu. Ganz anders stellt sich die Situation beim VfL dar. Mit lediglich 71 zugelassenen Torschüssen weist der VfL Osnabrück den ligaweit besten Wert auf und stellt weiterhin eine der stabilsten Defensiven der 3. Liga.

Hinzu kommt die starke Auswärtsbilanz der Lila-Weißen. Sechs Siege auf fremden Plätzen bedeuten Rang zwei im deutschen Profifußball, lediglich der FC Bayern München war auswärts noch erfolgreicher. Auch die Statistik im direkten Vergleich spricht klar für den VfL. In 13 Drittligaduellen gegen den 1. FC Saarbrücken blieb Osnabrück ungeschlagen. Die letzte Niederlage im Ludwigsparkstadion liegt mehr als 25 Jahre zurück.

Positive Erinnerungen verbindet auch VfL-Kapitän Jannik Müller mit dem Spielort. Beim vergangenen Gastspiel erzielte der Innenverteidiger dort sein erstes Pflichtspieltor für den VfL. Am Samstag wird die Mannschaft erneut von mehr als 1.000 lila-weißen Fans begleitet, darunter zahlreiche Anhänger, die mit einem Sonderzug anreisen.

Das Personal

Beim 1. FC Saarbrücken fehlen Kai Brünker (Bänderdehnung im Sprunggelenk), Maurice Multhaup (Nackenbeschwerden), Amine Naifi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Manuel Zeitz (Adduktorenzerrung).

Beim VfL Osnabrück kehrte Robin Fabinski unter der Woche ins Mannschaftstraining zurück. Auch Bryan Henning steht nach kurzer Trainingspause wieder zur Verfügung. Damit kann Cheftrainer Timo Schultz nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Stimmen zum Spiel

VfL-Cheftrainer Timo Schultz erwartet trotz der tabellarischen Situation einen anspruchsvollen Gegner: „Saarbrücken hat eine sehr wechselhafte Saison hinter sich, aber mit Florian Pick einen Spieler, der Spiele alleine entscheiden kann. Sie haben zuletzt ordentliche Auftritte gezeigt und wollen den Bock umstoßen. Wir wissen, was uns erwartet.“

Auch Kapitän Jannik Müller mahnt zur Konzentration: „Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir schauen auf uns und wollen die Dinge verbessern, die zuletzt nicht optimal waren. Darauf liegt unser Fokus.“