VfL Osnabrück will gegen Viktoria Köln zurück in die Erfolgsspur

Nach dem Ende der starken Auswärtsserie in Aachen will der VfL Osnabrück nun im heimischen Stadion eine Reaktion zeigen. Mit dem Duell gegen Viktoria Köln steht am Freitagabend eine richtungsweisende Partie im Kampf um den Klassenerhalt an. Drei Punkte gegen das Team aus der Domstadt wären nicht nur ein wichtiges Signal, sondern auch ein großer Schritt auf dem Weg zum Ligaverbleib.