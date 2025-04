VfL Osnabrück will gegen Hansa Rostock nachlegen

Mit einem 1:1 beim Aufstiegsaspiranten aus Saarbrücken hat der VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun gilt es für die Lila-Weißen, den Aufwärtstrend im heimischen Stadion zu bestätigen. Am Dienstagabend empfängt das Team von Marco Antwerpen den FC Hansa Rostock, der trotz Platz acht zuletzt schwächelte.

Die Rostocker reisen mit dem Rückenwind eines stabilen Tabellenplatzes, aber ohne Sieg aus den vergangenen drei Spielen an die Bremer Brücke. Besonders die 1:2-Niederlage bei Rot-Weiss Essen wirkte nach – auch, weil Trainer Daniel Brinkmann gleich mehrere personelle Rückschläge verkraften muss. Mit Rossipal (Rot), Roßbach und Schumacher (beide Gelbsperre) fehlen ihm drei Stammkräfte gesperrt, hinzu kommt eine lange Verletztenliste.

Neben dem sportlichen Aufeinandertreffen birgt das Duell auch Wiedersehen auf Funktionärsebene. Mit Julius Ohnesorge (Technischer Direktor) und Amir Shapourzadeh (Direktor Profifußball) stehen zwei ehemalige VfL-Verantwortliche inzwischen in Rostocker Diensten. Auf dem Platz trifft Osnabrücks Mittelfeldspieler Bryan Henning auf seinen Ex-Klub, während bei den Gästen Nico Neidhardt – einst in der Jugend des VfL aktiv – verletzungsbedingt fehlt.

Die Vorzeichen aus Osnabrücker Sicht sind günstig: Nach dem Heimsieg gegen 1860 München und dem Punktgewinn in Saarbrücken hat sich das Team gefestigt. Zudem kann Marco Antwerpen personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben die Qual der Wahl", so der Cheftrainer, der für die Partie gegen Rostock erneut personelle Veränderungen ankündigte. Ziel sei es, "mit viel Tempo" zu agieren und den Gegner damit unter Druck zu setzen.

Statistik verspricht Duell auf Augenhöhe

Ein Blick in die Zahlen zeigt: Die Begegnungen zwischen Osnabrück und Rostock verliefen bislang ausgeglichen. In 24 Duellen gab es jeweils acht Siege und acht Unentschieden, auch das Torverhältnis ist mit 31:31 ausgeglichen. Im Hinspiel setzte sich Hansa mit 2:0 durch – eine Scharte, die der VfL nun auswetzen will.

In der laufenden Saison zeigt sich Osnabrück in einigen Bereichen leicht überlegen: In den Kategorien Torschüsse und Passquote liegt das Team knapp vor den Hanseaten, laufstark präsentiert sich vor allem Dave Gnaase, der erneut eine zentrale Rolle im Mittelfeld einnehmen dürfte.

Antwerpen fordert Entschlossenheit – „Wollen uns anders präsentieren“

Vor der Partie machte Marco Antwerpen klar, worauf es ankommt: „Wir wollen uns anders verkaufen als gegen Bielefeld und Wiesbaden.“ Ein erneuter Heimsieg wäre nicht nur mit Blick auf die Tabelle von Bedeutung, sondern auch ein starkes Signal im Kampf um den Klassenerhalt. „Mit drei Punkten würden wir einen weiten Schritt nach vorne machen“, so der Coach.

Mit Selbstvertrauen, personeller Stabilität und klarer Zielsetzung geht der VfL in das wichtige Heimspiel – der nächste Schritt zur Rettung soll nun gegen den ehemaligen Bundesligisten aus Rostock gelingen.