VfL Osnabrück vor Reifeprüfung in Essen

Mit dem Klassenerhalt in der Tasche reist der VfL Osnabrück zum vorletzten Spieltag nach Essen (Sonntag, 16.30 Uhr) – und auch wenn der größte Druck abgefallen ist, macht die Partie gegen Rot-Weiss Essen deutlich: Der VfL will seine Saison nicht auslaufen lassen, sondern sportlich würdig beenden. Die Reise an die Hafenstraße wird so zur nächsten Standortbestimmung eines Teams, das sich in der Rückrunde nicht nur stabilisiert, sondern phasenweise als echtes Spitzenteam präsentiert hat.