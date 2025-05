VfL Osnabrück verliert letztes Ligaspiel

Mit einer deutlich zu hoch ausgefallenen 0:3-Niederlage gegen den SC Verl verabschiedet sich der VfL Osnabrück aus der Drittliga-Saison 2024/25. Was auf dem Papier wie eine klare Angelegenheit aussieht, war in der Realität ein Spiel, das der VfL phasenweise kontrollierte – vor allem im ersten Durchgang. Doch eine eklatante Chancenverwertung, defensive Abstimmungsprobleme und fehlende Durchschlagskraft in der zweiten Hälfte führten zu einer ernüchternden Heimpleite, die trotz engagierter Phasen symptomatisch für zentrale Baustellen bleibt.

Während Osnabrück in der Folge weiter Druck machte, fehlte es im letzten Drittel an Klarheit. Müller, Badjie und Tesche waren bemüht, aber zu selten zielgerichtet im Abschluss. So kam es kurz vor der Pause wie so oft: Verl konterte eiskalt. Taz, bereits beim ersten Tor beteiligt, setzte sich erneut durch und bediente Steczyk, der technisch stark aufdrehte und zum 0:2 abschloss (44.). Effektivität vs. Ineffizienz – das war das klare Zwischenfazit zur Halbzeit.

Nach der Pause: Kein Aufbäumen, keine Struktur

Die zweite Hälfte begann mit einem Bruch. Der VfL verlor zunehmend die Kontrolle im Zentrum, während Verl mit Ruhe und Spielwitz agierte. Taz krönte seine Leistung mit einem Traumtor (58.) – ein feiner Schlenzer über Jonsson hinweg ins lange Eck bedeutete die Vorentscheidung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Osnabrück sichtbar den Zugriff verloren.

Antwerpen reagierte mit mehreren Wechseln (u.a. Gyamfi, Niehoff, Zwarts), doch auch diese brachten keine nachhaltige Wende. Müller und Tesche hatten noch Gelegenheiten, doch entweder fehlte die Präzision oder Schulze vereitelte souverän. Besonders auffällig: In der zweiten Halbzeit war das Osnabrücker Spiel von zu vielen Ungenauigkeiten im Passspiel und fehlender Präsenz im Pressing geprägt – was dem SC Verl in die Karten spielte.

So endet die Drittliga-Saison für den VfL mit einem sportlich und emotional enttäuschenden letzten Auftritt. Nach der geglückten Rettung war das Spiel gegen Verl zwar bedeutungslos in der Tabelle, nicht jedoch für die Gesamtwahrnehmung: Zu viele klare Chancen blieben ungenutzt, individuelle Fehler wurden eiskalt bestraft – ein Muster, das in der Hinrunde beinahe den Klassenerhalt gekostet hätte.

Blick nach vorn: Pokalfinale mit Bedeutung

Trotz des ernüchternden Saisonabschlusses bleibt die Chance, das Fußballjahr mit einem Highlight zu beenden: Im NFV-Pokalfinale gegen BW Lohne am kommenden Samstag kann sich der VfL nicht nur einen Titel sichern, sondern auch die Teilnahme am DFB-Pokal klarmachen – sportlich und finanziell von großer Bedeutung. Ein versöhnlicher Abschluss ist möglich – aber er wird einen deutlich fokussierteren und konsequenteren Auftritt als gegen Verl benötigen.

Fazit:

Die Niederlage gegen Verl war verdient, aber unnötig. Sie zeigt noch einmal auf, wo der VfL ansetzen muss, um im kommenden Jahr nicht erneut in den Abstiegskampf zu geraten. Die Mannschaft ist stabiler geworden, aber in vielen Bereichen noch nicht konstant genug. Der Pokal bietet nun die Chance, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden – das sollte Ansporn genug sein.

VfL Osnabrück – SC Verl 0:3

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Timo Beermann (63. Maxwell Gyamfi), Niklas Wiemann, Yigit Karademir, Niklas Kölle, Robert Tesche, Dave Gnaase (46. Bastien Conus), Bryang Kayo, Braydon Manu (63. Joël Zwarts), Ismail Badjie (63. Niklas Niehoff), Marcus Müller - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Marco Antwerpen - Trainer: Frank Döpper

SC Verl: Philipp Schulze, Daniel Mikic, Michel Stöcker (46. Oualid Mhamdi), Tim Köhler (22. Julian Stark), Tom Baack, Patrick Kammerbauer, Marcel Benger, Berkan Taz (72. Konstantin Gerhardt), Yari Otto (87. Lukas Demming), Lars Lokotsch, Dominik Steczyk (87. Chilohem Onuoha) - Trainer: Alexander Ende

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Tore: 0:1 Julian Stark (24.), 0:2 Dominik Steczyk (44.), 0:3 Berkan Taz (58.)