VfL Osnabrück verleiht nächsten Youngster

Der VfL Osnabrück verleiht Mittelfeldtalent Rohin Shivani für die Saison 2025/26 an den Regionalligisten VfB Lübeck. Der 19-Jährige soll bei den Schleswig-Holsteinern unter Trainer Guerino Capretti wichtige Einsatzminuten auf höherem Niveau sammeln.

Shivani war in diesem Sommer einer von fünf Nachwuchsspielern des VfL, die mit einem Profivertrag ausgestattet wurden. In der vergangenen Spielzeit lief er 23-mal für die U19 der Lila-Weißen auf und erzielte drei Treffer. Besonders in Erinnerung blieb ein direkt verwandelter Freistoß im Testspiel der Profimannschaft gegen den SV Drochtersen/Assel.

Beim VfB Lübeck, der die letzte Regionalligasaison auf Rang sieben beendete, soll Shivani nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.