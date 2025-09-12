VfL Osnabrück verlängert mit Eigengewächs Ismail Badjie

Der VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Offensivtalent Ismail Badjie vorzeitig verlängert. Der 19-Jährige, der bereits seit der U11 zum Verein gehört, soll auch in den kommenden Jahren fester Bestandteil der Lizenzmannschaft bleiben. Eine Entscheidung, die sowohl sportlich als auch emotional viel Bedeutung trägt.

Badjie, der 2015 in die Nachwuchsabteilung des VfL wechselte, hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Nach einer durchwachsenen B-Jugend-Zeit mit wenig Spielpraxis startete er in der A-Jugend durch und spielte sich mit starken Leistungen ins Blickfeld der Profis. Im Sommer 2024 folgte die Unterschrift unter den ersten Profivertrag. Eine Leihe zum SC Wiedenbrück in der Regionalliga West half, erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln. Bereits zur Winterpause kehrte Badjie nach Osnabrück zurück – und ist seitdem regelmäßig Teil des Drittligakaders.

Nicht nur seine Rückkehr, sondern auch seine Leistungen überzeugten: Badjie brachte durch sein Tempo, sein mutiges Eins-gegen-Eins-Spiel und seine Flexibilität auf beiden Außenbahnen neuen Schwung in das Offensivspiel der Osnabrücker. Mit seinem Treffer gegen den FC Ingolstadt sorgte er in der vergangenen Spielzeit für einen viel umjubelten Heimsieg und setzte ein sportliches Ausrufezeichen.

Badjie selbst sieht die Vertragsverlängerung als nächsten Schritt auf einem vertrauten Weg: „Der VfL Osnabrück ist mein Verein. Ich habe hier von klein auf alles gelernt und bin froh, es bis zu den Profis geschafft zu haben und fester Teil der Lizenzmannschaft zu sein. Ich spüre totales Vertrauen. Meine Einsatzzeiten und die Vertragsverlängerung sind eine tolle Bestätigung meiner Entwicklung, die im Nachwuchsleistungszentrum vor vielen Jahren begonnen hat.“

Enochs: „In ihm steckt noch viel Potenzial“

Auch Direktor Fußball Joe Enochs betont die Bedeutung der Personalie: „Ismail hat in den vergangenen Monaten große Schritte gemacht. Er bringt viel Dynamik und Mut in unser Spiel. Sein Tempo und seine Dribblings sorgen für Gefahr im und um den gegnerischen Strafraum. Wir sind extrem glücklich, dass Isy seinen Vertrag bei uns verlängert hat, denn wir sind davon überzeugt, dass in seiner Entwicklung noch großes Potenzial steckt.“