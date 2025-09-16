VfL Osnabrück unterstützt TSV Havelse mit Pfandspende 3.813 Euro aus Brückentag-Spenden fließen in die Schadensbeseitigung nach Vorfällen auf dem Vereinsgelände.

Nach Sachbeschädigungen beim TSV Havelse hat der VfL Osnabrück die Pfandspenden seines Heimspiels gegen Hansa Rostock dem niedersächsischen Verein zukommen lassen.

Der VfL Osnabrück hat die Pfandspende seines Heimspiels gegen Hansa Rostock in Höhe von 3.813 Euro dem TSV Havelse übergeben. Hintergrund sind Vorfälle auf dem Vereinsgelände der Havelse im Vorfeld des Spiels gegen den VfL, bei denen es zu einem Einbruch und gezielter Sachbeschädigung kam.

Die Summe der Spenden zeigt nicht nur die Bereitschaft der VfL-Fans, Vereinen in Not zu helfen, sondern unterstützt nun konkret die Beseitigung der entstandenen Schäden in Garbsen. Der VfL hatte bereits bei einem Besuch vor Ort seine Unterstützung zugesagt. Gemeinsam mit anderen Spenden fließt das Geld in die Reparatur und Wiederherstellung der betroffenen Anlagen.