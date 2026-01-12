– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

VfL Osnabrück unterliegt Schalke 04 trotz starker Vorstellung Testspiel endet 0:2 – VfL zeigt engagierte Leistung, kann Chancen jedoch nicht nutzen Verlinkte Inhalte VfL Osnabrück

In einem kurzfristig verlegten Testspiel am Samstagnachmittag unterlag der VfL Osnabrück dem FC Schalke 04 mit 0:2. Trotz einer stabilen Defensivleistung und einiger gefährlicher Angriffe setzten sich die klassenhöheren Königsblauen dank einer effizienteren Chancenverwertung durch.

Stabile Anfangsphase des VfL Die Osnabrücker begannen mutig und setzten die Gastgeber früh unter Druck. Während Schalke versuchte, das Spiel zu kontrollieren, hielt der VfL defensiv gut dagegen. Zwei Schalker Eckbälle sorgten kurzzeitig für Gefahr, konnten aber erfolgreich abgewehrt werden. Nach einer halben Stunde verzeichnete Osnabrück die erste klare Torchance: Robin Meißner scheiterte im Eins-gegen-eins an Schalker Torhüter Loris Karius. Nur wenige Minuten später verpasste Patrick Kammerbauer eine flache Hereingabe von Julian Kania nur knapp. Auch Standardsituationen brachten Gefahr: Meißner zwang Karius aus 15 Metern zu einer starken Parade. Die erste Halbzeit endete torlos, da Gomis für Schalke noch knapp am Pfosten scheiterte.

Wechsel bringen neue Impulse Zur zweiten Halbzeit brachte VfL-Trainer Timo Schultz Theo Janotta und Ismail Badjie. Letzterer sorgte direkt für Wirbel auf der linken Außenbahn, seine präzise Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer. Schalke meldete sich ebenfalls gefährlich zurück, doch VfL-Keeper Niklas Sauter parierte gegen Moussa Sylla stark. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Schalke die Kontrolle. In der 61. Minute erzielte Moussa Sylla nach einem abgewehrten Ball aus der Distanz das 1:0. Trotz weiterer Chancen für Schalke, unter anderem durch Christian Gomis, hielt Sauter den VfL zunächst im Spiel. Drei Minuten nach Gomis’ Pfostenschuss entschied Schiedsrichter Lukas Benen auf Strafstoß, nachdem der Ball Jannik Müller am Arm getroffen hatte. Amin Younes verwandelte sicher zum 2:0 (68‘).