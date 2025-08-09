VfL Osnabrück unterliegt 1860 München mit 1:3

Der VfL Osnabrück hat sein erstes Auswärtsspiel der Drittliga-Saison 2025/26 beim Aufstiegsaspiranten TSV 1860 München mit 1:3 verloren. Die Mannschaft von Timo Schultz kassierte im Grünwalder Stadion zwei Treffer vor der Pause, ein drittes kurz nach Wiederanpfiff – und konnte trotz deutlicher Offensivbemühungen nur noch verkürzen.

Vor 1860-Anhang gingen die Löwen früh in Führung: Kevin Volland hob den Ball nach einem Freistoß von Tunay Deniz ins lange Eck (10.), stand dabei jedoch klar im Abseits – der Treffer zählte dennoch. Der VfL benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, kam dann aber über Standardsituationen und Distanzschüsse von Lars Kehl und Patrick Kammerbauer zu Abschlüssen. München nutzte dagegen erneut einen ruhenden Ball: Nach einem langen Einwurf traf Volland zunächst den Pfosten, Florian Niederlechner staubte zum 2:0 ab (41.).

Entscheidung kurz nach der Pause

Osnabrück startete engagiert in die zweite Hälfte, wurde jedoch schnell ausgebremst. Niederlechner bediente Sigurd Haugen, der zum 3:0 vollendete (52.). Der VfL steckte nicht auf und belohnte sich in der 75. Minute: Kammerbauer schob nach Vorarbeit von Schumacher flach ein. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Anschluss, scheiterten aber mehrfach knapp – Wagner verzog freistehend, Ihorst verpasste eine Hereingabe um Zentimeter.

Statistisch auf Augenhöhe, im Abschluss unterlegen

Mit 19:17 Torschüssen und zahlreichen Szenen im Strafraum waren die Osnabrücker offensiv präsent, doch die Effizienz lag klar bei den Hausherren. Schultz lobte dennoch die Spielanlage seines Teams, kritisierte jedoch die zu leicht zugelassenen Standardsituationen. Torschütze Kammerbauer zeigte sich enttäuscht, dass der späte Druck nicht belohnt wurde.