VfL Osnabrück testet gegen Werder Bremen

Der VfL Osnabrück tritt am kommenden Samstag (16. August, 12 Uhr) an zu einem Testspiel gegen die Bundesliga-Mannschaft Werder Bremen.

Das Spiel findet ohne Zuschauer statt, wird aber live auf dem You-Tube Kanal des Vereins übertragen.

Dort sollen diejenigen Spielzeit bekommen, die im DFB-Pokalspiel bei Arminia Bielefeld am Vortag nicht oder nur kurz zum Zug gekommen sind. Die Osnabrücker, die von Ex-Werderaner Timo Schultz trainiert werden, sind mit einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet und nicht für den DFB-Pokal qualifiziert.