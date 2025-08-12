 2025-08-11T11:59:41.423Z

VfL Osnabrück testet gegen Werder Bremen

Weiterer Test gegen Bersenbrück

Der VfL Osnabrück tritt am kommenden Samstag (16. August, 12 Uhr) an zu einem Testspiel gegen die Bundesliga-Mannschaft Werder Bremen.

Das Spiel findet ohne Zuschauer statt, wird aber live auf dem You-Tube Kanal des Vereins übertragen.

Dort sollen diejenigen Spielzeit bekommen, die im DFB-Pokalspiel bei Arminia Bielefeld am Vortag nicht oder nur kurz zum Zug gekommen sind. Die Osnabrücker, die von Ex-Werderaner Timo Schultz trainiert werden, sind mit einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet und nicht für den DFB-Pokal qualifiziert.

Bereits am Dienstag (12. August) spielt der VfL im Hasestadion gegen den TuS Bersenbrück. Anstoß ist um 19:00 Uhr, dieses Spiel wird ebenfalls live übertragen.

