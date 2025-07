VfL Osnabrück testet beim ambitionierten SV Rödinghausen

Im vierten Testspiel der Sommervorbereitung trifft der VfL Osnabrück am Mittwochnachmittag (Anstoß: 14:00 Uhr) auf den Regionalligisten SV Rödinghausen. Für die Lila-Weißen bietet die Partie im Häcker-Wiehenstadion eine weitere Bewährungsprobe – gegen einen Gegner, der sich zur neuen Saison personell wie strukturell deutlich verändert hat.

In der Vorbereitung blieb der SVR in den letzten vier Testspielen ungeschlagen – gegen Jong Utrecht (1:0), Schwarz-Weiß Rehden (4:0), VfB Oldenburg (2:1) und Vitesse Arnheim (0:0). Nur das Auftaktspiel gegen die U21 von FC Twente/Heracles ging mit 1:5 verloren.

Mit dem 33-jährigen Dennis da Silva Félix hat der SV Rödinghausen einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Deutsch-Portugiese kommt aus dem Nachwuchsbereich des VfL Wolfsburg und ist nun erstmals im Herrenbereich verantwortlich. Auch auf dem Platz setzt Rödinghausen auf frisches Personal: So wurden unter anderem Leonard Köhler (VfL Wolfsburg U19), Lennox Afolabi (Arminia Bielefeld U19) sowie zahlreiche erfahrene Regionalligaspieler verpflichtet – darunter Cottrell Ezekwem, Niklas Szeleschus und Simon Breuer. Dem gegenüber stehen der Verlust der drei besten Scorer der Vorsaison: Seaton, Engelmann und Kurzen.

Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit Ex-VfL-Spieler Paterson Chato, der aktuell Kapitän des SV Rödinghausen ist. Auf der Gegenseite kehrt Kevin Wiethaup an seine letzte Leihstation zurück. Auch Niklas Wiemann trug in der Vergangenheit das SVR-Trikot. In den bisherigen sieben Testspielduellen zwischen beiden Klubs hat der VfL mit drei Siegen leicht die Nase vorn (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Der VfL Osnabrück musste zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage beim FC Gütersloh hinnehmen, obwohl man durch einen Handelfmeter von Lars Kehl in Führung gegangen war. Besonders schmerzlich: Trotz ordentlicher Leistung fehlte es an Effizienz im letzten Drittel. Umso erfreulicher, dass Bernd Riesselmann nach überstandener Erkrankung wieder im Kader steht und für neue Impulse im Angriff sorgen könnte.