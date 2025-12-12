VfL Osnabrück stürmt zu 5:3 in Ulm, MSV Duisburg winkt Platz 1

Der VfL Osnabrück hat den 18. Spieltag der 3. Liga mit einem furiosen 5:3-Erfolg beim SSV Ulm eröffnet. Am Samstag winkt dem MSV Duisburg mit einem Heimsieg die Tabellenführung, dafür muss Erzgebirge Aue geschlagen werden. Außerdem im Einsatz: Hansa Rostock, TSV 1860 München, Alemannia Aachen oder Rot-Weiss Essen. Erst am Sonntag ist Spitzenreiter Energie Cottbus im Einsatz - alles live auf FuPa!
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Osnabrück 3:5
SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Lukas Mazagg (90. Jan Boller), Marcel Seegert, Max Julian Brandt, Jonathan Meier (81. Luis Görlich), Dennis Dressel (70. Elias Löder), Niklas Kölle, Leon Dajaku (81. Ensar Aksakal), Mirnes Pepic, Dennis Chessa, Paul-Philipp Besong (70. André Becker)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski (88. Yigit Karademir), Patrick Kammerbauer, Lars Kehl (69. Kai Pröger), David Kopacz (80. Kevin Wiethaup), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner, Tony Rudy Lesueur (80. Bryan Henning), Robin Meißner (88. Luc Ihorst) - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 ) - Zuschauer: 8913
Tore: 0:1 Tony Rudy Lesueur (2.), 0:2 Niklas Wiemann (16.), 1:2 Dennis Chessa (34.), 2:2 Paul-Philipp Besong (48.), 2:3 Lars Kehl (56.), 2:4 Lars Kehl (58.), 2:5 Robin Meißner (73.), 3:5 Elias Löder (87.)