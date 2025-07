VfL Osnabrück stellt sich auf Aachen ein

Die Spannung steigt: Am Samstag startet der VfL Osnabrück mit einem Heimspiel gegen Alemannia Aachen in die Drittliga-Saison 2025/2026. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – am Mittwoch absolvierte die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz eine weitere intensive Einheit an der Illoshöhe.