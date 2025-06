VfL Osnabrück startet mit Sieg in die Sommervorbereitung

Der VfL Osnabrück ist mit einem deutlichen Erfolgserlebnis in die Vorbereitung auf die Drittligasaison 2025/26 gestartet. Beim ersten Testspiel gewann die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz am Samstagnachmittag souverän mit 9:0 gegen den Bezirksligisten SV Büren 2010. Rund 1500 Zuschauer verfolgten die Partie bei bestem Sommerwetter.

In der Startelf standen mit Patrick Kammerbauer, Robin Fabinski, David Kopacz und Kai Pröger gleich vier Sommerneuzugänge, zudem erhielten auch die zurückgekehrten Leihspieler Kevin Wiethaup und Bernd Riesselmann Einsatzzeit. Am Rande wurde Frederik Christensen als weiterer Neuzugang vorgestellt – der Linksverteidiger kommt leihweise vom schwedischen Erstligisten IF Brommapojkarna.

Den Torreigen eröffnete Imsail Badjie nach Vorlage von Kai Pröger (14.). Es folgten Treffer von David Kopacz per Elfmeter (32‘), Robert Tesche (35‘), Luc Ihorst (49‘), Nikky Goguadze (64‘), Lars Kehl (75‘, 77‘) sowie zwei Tore von Bryan Henning (81‘, 88‘).