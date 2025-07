VFL Osnabrück startet mit Heimspiel

– Foto: Mario Gerken

Am 1. August 2025 startet die dritte Liga in die neue Spielzeit. Der Spielplan wurde heute veröffentlicht. Im Auftaktspiel trifft Rot Weiß Essen an jenen Freitagabend um 19.00 Uhr auf den TSV 1860 München. Auch die Fans des VFL Osnabrück warteten sehnsüchtig auf die Spielansetzungen ihres Vereins. Jetzt sind ist Spielplan raus. Der VFL Osnabrück startet mit einem Heimspiel.

Am Samstag den 2. August gibt der letztjährige Aufsteiger Alemannia Aachen sein Gastspiel an der Bremer Brücke ab. In der vergangen Saison unterlag der VFL Osnabrück zum Saisonauftakt durch einen Treffer von Emmanuel Iwe in der Nachspielzeit beim späteren Absteiger SV Sandhausen vor 3594 Zuschaunern mit 0:1. Es war der Start in eine desaströse Hinserie für die Lila-Weißen, die am Ende der Saison knapp den Klassenerhalt sichern konnten.

Am zweiten Spieltag reist der VFL Osnabrück zum Aufstiegsanwärter TSV 1860 Müchnen, bevor der 1. FC Saarbrücken am dritten Spieltag an der Bremer Brücke antritt. Ein Hammer-Auftaktprogramm für den VFL Osnabrück.