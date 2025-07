VFL Osnabrück - Spieltage 3 - 9 terminiert

Der VFL Osnabrück hat zum Auftakt der neuen Saison mit den Spielen gegen Alemannia Aachen an der Bremer Brücke, dem Auswärtauftritt beim TSV 1860 München und dem zweiten Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken einen Hammerauftakt erwischt. Zwischenzeitlich wurden auch die Spieltage 3 - 9 der dritten Liga wurden vom DFB wurden zeitgenau terminiert. Alle Spiele sind bis Anfang Oktober angesetzt. Die Spielansetzungen der ersten beiden Spieltage der standen bereits fest. Heute wurden die weiteren Spielansetzungen bis zum 1. Oktober 2025 veröffentlicht.

Der dritte Spieltag wurde eine Woche nach den Spielen der ersten Pokalrunde vom 22.8.25 bis 24.08.25 angesetzt. Nach dem vierten Spieltag - vom 29.8 -31.8.25 - findet eine Länderspielpause statt. Zwischen Freitag dem 12. September und Sonntag dem 21. September werden die Spieltage 5 -7 in einer englische Woche gespielt. Der neunte Spieltag ist der letzte Wochenspieltag in Jahre 2025. Er wird am Dienstag 30.9 und Mittwoch 1.10.25 ausgetragen.

Alle bisher fest terminierten Spielansetzungen des VFL Osnabrück: