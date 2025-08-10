VfL Osnabrück spielt NFV-Pokal-Viertelfinale am 2. September

Das Viertelfinale des Krombacher NFV-Pokals zwischen dem VfL Osnabrück und dem SSV Jeddeloh II hat einen neuen Termin. Nach einer weiteren Verlegung wird die Partie nun am Dienstag, 2. September, um 19 Uhr in der Haskamp-Arena ausgetragen.

Das Spiel war ursprünglich für Anfang August angesetzt worden, wurde dann zunächst auf den 3. September verschoben. Grund für die erneute Änderung ist das Meisterschaftsspiel des SSV Jeddeloh II am 5. September, das eine Austragung nur zwei Tage zuvor unmöglich machte.

Informationen zu Tickets will der VfL Osnabrück in Kürze über seine offiziellen Kanäle bekannt geben.