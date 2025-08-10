Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: IMAGO
VfL Osnabrück spielt NFV-Pokal-Viertelfinale am 2. September
Drittes Ansetzen für Duell beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II
Das Viertelfinale des Krombacher NFV-Pokals zwischen dem VfL Osnabrück und dem SSV Jeddeloh II hat einen neuen Termin. Nach einer weiteren Verlegung wird die Partie nun am Dienstag, 2. September, um 19 Uhr in der Haskamp-Arena ausgetragen.
Das Spiel war ursprünglich für Anfang August angesetzt worden, wurde dann zunächst auf den 3. September verschoben. Grund für die erneute Änderung ist das Meisterschaftsspiel des SSV Jeddeloh II am 5. September, das eine Austragung nur zwei Tage zuvor unmöglich machte.
Informationen zu Tickets will der VfL Osnabrück in Kürze über seine offiziellen Kanäle bekannt geben.