VfL Osnabrück scheidet im Elfmeterschießen gegen Jeddeloh II aus

Cheftrainer Timo Schultz rotierte auf drei Positionen und brachte unter anderem Frederik Christensen und Ismail Badjie in die Startelf. Der Auftakt in die Partie war vielversprechend: Bereits in der Anfangsphase erspielte sich der VfL mehrere gute Chancen – Robin Meißner per Volley (3.), Niklas Wiemann per Kopf (4.) und erneut Meißner nach Flanke von Kehl (11.) verpassten jedoch knapp.

Danach flachte das Spiel zunehmend ab. Jeddeloh II setzte Nadelstiche über Konter, vor allem Tim Janßen prüfte mit einem Flachschuss erstmals Lukas Jonsson – knapp vorbei (13.). Die Lila-Weißen taten sich in der Folge schwer, das engmaschige Abwehrnetz der Gastgeber zu durchbrechen. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Badjie, dessen Schuss aus kurzer Distanz knapp das Ziel verfehlte (33.).

Zähes Spiel ohne Tore – Jonsson rettet

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Kehl nach einer Ecke zu einem ersten Abschluss kam – deutlich drüber. Auf der Gegenseite war es dann Pascal Steinwender, der gefährlich wurde. Erst wurde sein Schuss geblockt (64.), später verfehlte er freistehend das Tor (77.). Die größte Szene vor dem Abpfiff hatten allerdings erneut die Gastgeber: Nach einem Konter war Jonsson bereits geschlagen, doch Yigit Karademir klärte auf der Linie in höchster Not (90.).

Verlängerung, Platzverweis, Elfmeterschießen

Auch die Extrazeit brachte keine Entscheidung – obwohl beide Teams nochmals zu Chancen kamen. Steinwender traf nach einer Ecke die Latte (93.), Luc Ihorst vergab eine Hereingabe von Christensen (112.). Dann der Knackpunkt: Frederik Christensen, bereits verwarnt, kam gegen von Aschwege zu spät – Gelb-Rot in der 115. Minute. Der gefoulte SSV-Akteur musste verletzt vom Feld – der VfL spielte die letzten Minuten in Unterzahl.

So musste das Elfmeterschießen entscheiden – und das begann beiderseits souverän. Karademir, Wagner und Müller verwandelten für den VfL ebenso sicher wie Siala, Touray und Steinwender für den SSV. Dann trat Niklas Wiemann an – und scheiterte an Torwart Onken. Ndure traf im Gegenzug zum 4:3, Pröger glich aus, ehe Kasra Ghawilu den entscheidenden Strafstoß zum 5:4-Endstand verwandelte.

Stimmen und Ausblick

Das Ausscheiden im Viertelfinale bedeutet für den VfL ein frühes Aus im Wettbewerb, der als realistischer Weg in den DFB-Pokal gegolten hatte. Für Trainer Timo Schultz und sein Team ist es ein herber Rückschlag – sportlich wie emotional. In der Liga hatte der VfL zuletzt zwei Siege gefeiert und sich stabilisiert. Diese Linie gilt es nun wieder aufzunehmen.

Am kommenden Wochenende geht es für Osnabrück in der 3. Liga weiter. Dann wartet mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 der nächste Aufsteiger – und die Chance auf eine direkte Reaktion.

Elfmeterschießen im Überblick:

0:1 Karademir

1:1 Siala

1:2 Wagner

2:2 Touray

2:3 Müller

3:3 Steinwender

– Wiemann scheitert –

4:3 Ndure

4:4 Pröger

5:4 Ghawilu

Besonderes Vorkommnis:

Gelb-Rote Karte Christensen (115.)

Aufstellungen:

SSV Jeddeloh II:

Onken – Gramberg (Bothe 66‘), Taguchi, Ndure, Brinkmann (Hahn 66‘), Ghawilu, Krolikowski, Janßen (Kanowski 71‘), Wegner (Steinwender 46‘), von Aschwege (Touray 115‘), Siala

VfL Osnabrück:

Jonsson – Christensen, Wiemann, Müller, Karademir, Kammerbauer – Wagner, Henning (Tesche 91‘), Badjie (Lesueur 64‘) – Kehl (Ihorst 64‘, Riesselmann 113‘), Meißner (Pröger 84‘)