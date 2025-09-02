VfL Osnabrück reist selbstbewusst zum Pokal-Hit nach Jeddeloh

Am Dienstagabend wartet im Viertelfinale des Niedersachsenpokals eine knifflige Aufgabe auf den VfL Osnabrück. Die Lila-Weißen gastieren beim SSV Jeddeloh II, dem aktuell formstärksten Team der Regionalliga Nord. Anstoß in der HASKAMP-Arena ist um 19 Uhr.

Der SSV Jeddeloh II ist alles andere als ein Außenseiter in diesem Duell. Die Ammerländer haben mit sechs Siegen aus sieben Ligaspielen einen Traumstart hingelegt und grüßen aktuell von der Tabellenspitze. 20 Treffer, nur sechs Gegentore – die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann hat sich zur ernstzunehmenden Größe in der Regionalliga entwickelt. Auffälligster Akteur bislang: Angreifer Kasra Ghawilu mit fünf Saisontoren, der auch beim 1:0-Erfolg am Samstag gegen den Bremer SV den entscheidenden Treffer erzielte.

Lindemann, in Osnabrück bestens bekannt aus seiner aktiven Zeit, steht nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank wieder für Stabilität. Nachdem sein Comeback im Frühjahr den Klassenerhalt ermöglichte, scheint nun der nächste Schritt gelungen. Dabei war der Verein lange von internen Herausforderungen geprägt: Ein verheerender Brand auf dem Vereinsgelände, marode Trainingsbedingungen und ein finanziell schmaler Etat schienen den SSV zu bremsen. Doch sportlich hat das Team längst aufgedreht.

Mit Ibrahim Touray steht ein aktueller VfL-Leihspieler im Jeddeloher Aufgebot. Der 19-jährige Innenverteidiger, der seinen ersten Profivertrag in Osnabrück unterschrieben hat, sammelte bereits Spielpraxis beim SSV – und traf ausgerechnet beim Derby gegen den VfB Oldenburg. Trainer Lindemann kennt zudem noch die Bremer Brücke bestens: 13 Tore und 19 Vorlagen steuerte er in 65 Pflichtspielen für den VfL bei und war Teil des Teams, das 2011 bis ins DFB-Pokal-Viertelfinale stürmte.

Dass Jeddeloh dem VfL das Leben schwer machen kann, weiß man in Osnabrück aus Erfahrung. Bereits 2016 und 2023 standen sich beide Teams im Landespokal gegenüber – jeweils mit dem besseren Ende für die Lila-Weißen. Die letzte Begegnung im April 2023 endete mit einem 2:0-Auswärtssieg, damals durch Tore von Noel Niemann und Oliver Wähling.

Favoritenrolle für den VfL – mit Respekt

Trotz der Außenseiterrolle des Gegners ist die Erwartungshaltung klar. Der VfL will den Niedersachsenpokal gewinnen – nicht zuletzt wegen der damit verbundenen DFB-Pokal-Teilnahme. Cheftrainer Timo Schultz nimmt das Duell entsprechend ernst: „Es geht um ein großes Ziel. Der Weg dorthin beginnt mit einer sehr unangenehmen Aufgabe. Jeddeloh ist eine selbstbewusste Mannschaft, spielt guten Fußball und wird uns alles abverlangen.“

Angesichts der engen Platzverhältnisse in der HASKAMP-Arena und der Pokalatmosphäre erwartet Schultz ein kampfbetontes Spiel: „Das wird hitzig, das wird eng. Aber wir sind bereit.“

Die jüngsten Auftritte geben Anlass zur Zuversicht. In der Liga feierte der VfL zuletzt zwei souveräne 2:0-Siege gegen Saarbrücken und Havelse – in beiden Spielen überzeugte das Team mit einer stabilen Defensive und variabler Offensive. Ein weiterer Beleg dafür: Kein Drittligist ließ bislang weniger Torschüsse zu.

Stimmen zum Spiel

Mittelstürmer Robin Meißner, der zuletzt in Havelse seinen Premierentreffer im VfL-Trikot erzielte, formuliert das Ziel klar: „Wir haben uns in den letzten beiden Spielen Selbstvertrauen geholt und wollen jetzt den nächsten Schritt gehen. Pokalspiele schreibt man nicht schön – da geht’s nur ums Weiterkommen.“

SSV-Toptorjäger Kasra Ghawilu kündigte nach dem Ligaspiel gegen den Bremer SV mit breiter Brust an: „Jetzt kommt das Bonbonspiel gegen Osnabrück. Da erwarten wir 120 Prozent von jedem. Es wird ein Feuerwerk – und ich kann nur raten: kommt und schaut es euch an!“

Ausblick

Sportlich dürfte der VfL die Favoritenrolle tragen – aber unterschätzen wird in Osnabrück niemand den Viertligisten. Ein Pokalfight unter Flutlicht, auf engem Platz, vor erwartungsvollem Publikum: Alles deutet auf einen intensiven Fußballabend hin.

Fest steht: Mit einem Sieg würde der VfL einen großen Schritt Richtung DFB-Pokal machen – und seinen Ruf als Rekordsieger im Niedersachsenpokal (bisher fünf Titel) unterstreichen.