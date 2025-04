VfL Osnabrück muss auf Jannik Müller verzichten

Bittere Nachricht für den VfL Osnabrück im Endspurt der Saison: Abwehrspieler Jannik Müller wird den Lila-Weißen in den verbleibenden Pflichtspielen nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Sprunggelenksverletzung, die sich der 31-Jährige im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt zugezogen hat, macht einen Einsatz in den vier ausstehenden Ligaspielen sowie im NFV-Pokalfinale gegen Blau-Weiß Lohne unmöglich.

Müller war im Winter zum VfL gewechselt und avancierte sofort zur festen Größe in der Defensive. In allen bisherigen 15 Pflichtspielen seit seiner Ankunft stand er in der Startelf, zwölf davon über die volle Distanz. Zwei Mal führte er die Osnabrücker als Kapitän aufs Feld. Sein Ausfall trifft den Klub daher besonders hart, zumal Müller nicht nur sportlich, sondern auch als Führungspersönlichkeit eine wichtige Rolle einnahm.

Die Verletzung ereignete sich in der Anfangsphase des Spiels gegen Ingolstadt, als Müller beim Versuch, in höchster Not zu klären, gegen den Torpfosten rutschte und sich dabei am Sprunggelenk verletzte. Nach eingehenden Untersuchungen in den vergangenen Tagen steht nun fest: Ein Comeback vor Saisonende ist ausgeschlossen.