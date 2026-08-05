VfL Osnabrück: Müller bleibt Kapitän

– Foto: VfL Osnabrück

Vier Tage vor dem Saisonauftakt beim 1. FC Heidenheim hat der VfL Osnabrück die Kapitänsfrage beantwortet – und dabei auf Kontinuität gesetzt. Jannik Müller wird die Lila-Weißen auch in der kommenden Zweitliga-Saison als Spielführer aufs Feld führen. Das gab der Verein im Rahmen der Saisoneröffnungsveranstaltung der VfL-Partnerfamilie an der Bremer Brücke bekannt.

Damit belohnt der VfL seinen Abwehrchef für eine starke Aufstiegssaison. Müller war in der vergangenen Spielzeit unumstrittener Stammspieler und führte die Mannschaft als Kapitän zur Meisterschaft in der 3. Liga. Auch sein Stellvertreter bleibt derselbe: Niklas Wiemann übernimmt erneut die Rolle des Co-Kapitäns.

Müller zeigte sich dankbar für das erneute Vertrauen: „Ich weiß es sehr zu schätzen, die Mannschaft auch in der kommenden Saison auf den Platz führen zu dürfen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen in meine Person. Ich bin überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam erfolgreich sein werden.“