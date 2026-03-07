VfL Osnabrück marschiert vorweg, Aachen und RWE in Torlaune

Der VfL Osnabrück zieht an der Tabellenspitze davon. – Foto: IMAGO / STEINSIEK.CH

Zum Finale der Englischen Woche hat der TSV 1860 München den fünften Sieg in Serie eingefahren. Auswärts gewannen die Löwen am Freitagabend unter Flutlicht bei Viktoria Köln knapp mit 1:0. Am Samstag blieben Tore im Spitzenspiel zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock Mangelware. In Torlaune zeigten sich derweil Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen. Der SV Wehen Wiesbaden fand zurück in die Spur und der 1. FC Schweinfurt jubelte in der Nachspielzeit. Am Abend gewann der VfL Osnabrück.

Damit dürfte das Thema Klassenerhalt wohl so gut wie durch sein. Alemannia Aachen hat das Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue verdient mit 3:1 gewonnen und die Gastgeber damit noch tiefer in die Krise geschossen. Von Beginn an pressten die Kaiserstädter früh und setzten Aue so unter Druck. In Bredouille brachten sie sich nur durch eigene Fehler. Nach einem Fehlpass marschierte Aues Vincent Ocansey allein auf Aachens Schlussmann zu, der aber die Nerven behielt und die Gelegenheit vereitelte. Wenig später konnte sich die Alemannia endlich belohnen. Lars Gindorf wurde von Mika Schroers bedient und vollstreckte in die kurze Ecke (24.). Keine vier Minuten später erzielte Gindorf mit seinem 20. Saisontor das 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Ryan Malone für Wismut, die Hausherren kamen besser rein, konnten ihre zwischenzeitliche Überlegenheit aber nicht für den Ausgleich nutzen. Stattdessen sorgte Pierre Nadjombe in der 80. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Der TSV 1860 München befindet sich weiter auf der Überholspur. Bei Viktoria Köln fuhren die Löwen am Freitagabend den fünften Sieg in Serie ein und kletterten in der Tabelle - zumindest vorübergehend - auf den vierten Rang. Ein einziger Treffer von Kevin Volland ließ den Gäste-Anhang jubeln - und der fiel auch noch aus dem Nichts. Ein kapitaler Bock der Viktoria im Aufbauspiel führte zum Ballgewinn der Münchner. Thore Jacobsen bekam das Spielgerät von Kölns Keeper direkt in die Füße gespielt, schaltete blitzschnell und leitete die Kugel zu Volland weiter. Der Routinier ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte die Führung (37.). Zuvor und in der Folge begegneten sich die beiden Mannschaften weitestgehend auf Augenhöhe, Chancen gab es auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel suchten die Viktoria-Angreifer vergeblich nach einer Lücke in der Abwehr der Gäste, doch die stand sattelfest. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Lars Dietz wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Sein Kopfball nach einer Ecke flog knapp am Pfosten vorbei ins Toraus (86.). In der Schlussphase spielten die Löwen den Sieg schließlich abgezockt nach Hause und melden sich vollständig zurück im Aufstiegsrennen.

Groß waren die Erwartungen an das Spitzenspiel zwischen Energie Cottbus und dem FC Hansa Rostock im Vorfeld. Auf das Feld konnten die Mannschaften dies aber nicht übertragen. In einem insgesamt ereignisarmen Ost-Duell fielen keine Tore, einen Sieger gab es folglich ebenfalls nicht. Die erste nennenswerte Torchance der Partie ließ bis zur 63. Minute auf sich warten. Ahmet Gürleyen verpasste nach einer Ecke per Kopf nur knapp für den FCH. Cottbus verpasste in Person von Axel Borgmann wenig später ebenfalls nur knapp (69.). Viel mehr war den mehr als 18.000 Zuschauern an diesem Nachmittag nicht vergönnt. In der Schlussphase sah Lukas Michelbrink zweimal Gelb und flog mit Gelb-Rot vom Feld.

____ Wiesbaden zurück in der Erfolgsspur

Wehen Wiesbaden schlägt den VfB Stuttgart. – Foto: Imago Images

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen drei Partien hat sich der SV Wehen Wiesbaden nun mit einem 2:1-Erfolg gegen die Reserve des VfB Stuttgart in der Spitzengruppe der Liga zurückgemeldet. Tarik Gözüsirin (5.) und Moritz Flotho (16.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Der VfB verkürzte zwar nach 66 Zeigerumdrehungen, lief kurz darauf aber nach einer Roten Karte gegen Alexander Groß in Unterzahl in die Schlussphase. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. ____ Rot-Weiss Essen erklimmt Relegationsplatz

Rot-Weiss Essen ist in der Tabelle am Revierrivalen MSV Duisburg vorbeigezogen und hat den dritten Platz erklommen. Die Kicker von der Hafenstraße feierten einen starken 4:2-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Nachdem die Rot-Weissen zunächst einem Rückstand hinterherliefen, egalisierte Marek Janssen den Spielstand in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Den Doppelpack schnürte er nach gut einer Stunde (59.), es folgte der Ausgleich der TSG durch Luka Djuric (66.). Nur zehn Minuten später führte der RWE nach einem verwandelten Strafstoß von José-Enrique Rios Alonso erneut, die Entscheid war nach dem 4:2 von Torben Müsel in der Nachspielzeit gefallen. Am Sonntag hat der MSV noch die Chance, wieder an Essen vorbeizuziehen, dafür wird allerdings ein Sieg gegen Saarbrücken benötigt. ____ Last-Minute-Wahnsinn in Schweinfurt

Der SSV Ulm taumelt dem Abstieg entgegen. – Foto: Imago Images

Den vierten Saisonsieg gab es für den 1. FC Schweinfurt im Kellerduell gegen den SSV Ulm. Mit 18 Punkten Rückstand ist das rettende Ufer für den Schnüdel aber weiterhin kaum erreichbar. Beide Mannschaften legten gleich mit voller Power los und es gab Großchancen im Minutentakt. Mitte der ersten Hälfte mussten beide Seiten erst einmal durchatmen und die Begegnung verflachte etwas. Das änderte sich aber, als es auf die Pause zuging. Abu-Bekir Ömer El-Zein (32./37.) und Leon Dajaku (40.) verpassten die Ulmer Führung teils um Haaresbreite. Den ersten Torerfolg gab es schließlich kurz nach dem Seitenwechsel. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Ulm clever, Lucas Röser musste letztlich nur noch den Ball über die Linie drücken (48.). Den Doppelpack schnürte er in der 58. Minute. Völlig freistehend köpfte er gegen die Laufrichtung des Keepers zum 2:0. Mit Beginn der Schlussphase nahm der Wahnsinn schließlich seinen Lauf. Nico Grimbs verkürzte nach einer Ecke (73.), Johannes Geis glich per Elfmeter aus (80.). Lukas Mazagg verpasste den Siegtreffer für Ulm nur knapp (90.), anders als Michael Dellinger. Der Schweinfurter traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 3:2-Endstand. In Summe war das für den SSV zu wenig, die Chancen auf den Klassenerhalt schwinden weiter. ____ VfL Osnabrück zieht davon

Mit einem sicheren 2:0-Erfolg beim SSV Jahn Regensburg hat der VfL Osnabrück seine Spitzenposition in der 3. Liga behauptet. Die Niedersachsen profitierten dabei vom torlosen Unentschieden im Verfolger-Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Hansa Rostock. Die erste Chance der Begegnung verbuchten die Hausherren für sich. Eric Hottmann scheiterte aber gleich doppelt am VfL-Schlussmann (6.). Die Osnabrücker Offensive brauchte eine gewisse Anlaufzeit, Robin Meißner verpasste nach einem sehenswerten Chipball über die Abwehr jedoch den Führungstreffer (27.). Kurz vor der Pause war der Ball dann aber doch drin. David Kopacz vollstreckte nach Steckpass von Kevin Wiethaup aus sieben Metern (40.). Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich der VfL zunehmend auf Konter. Ein solcher brachte nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit schließlich die Entscheidung. Es war Lars Kehl, der mit dem Außenrist ins kurze Eck traf (63.). Regensburg konnte der Niederlage nichts mehr entgegensetzen, der VfL machte sich mit drei Punkten im Gepäck auf die lange Rückreise. ____ Liveticker: SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse

