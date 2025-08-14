VfL Osnabrück leiht Robin Meißner von Dynamo Dresden aus

Der VfL Osnabrück hat Mittelstürmer Robin Meißner von der SG Dynamo Dresden verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis an die Bremer Brücke und soll mindestens in der Saison 2025/26 für die Lila-Weißen auf Torejagd gehen.

Der gebürtige Hamburger durchlief die Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli, ehe er 2020 zum Hamburger SV wechselte. Stationen bei Hansa Rostock, Viktoria Köln und Dynamo Dresden folgten. In seiner Karriere kommt Meißner bislang auf mehr als 120 Einsätze in der 2. Bundesliga und 3. Liga mit insgesamt 38 Scorerpunkten. Für Dresden erzielte er zuletzt in 69 Spielen 15 Treffer und bereitete 13 weitere vor.

Beim VfL Osnabrück wird Meißner die Rückennummer 11 tragen. Sein erstes Training mit der Mannschaft steht am Donnerstag an, ein Einsatz im Testspiel gegen Werder Bremen am Samstag ist möglich. Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Osnabrücker am 23. August gegen den 1. FC Saarbrücken.