VfL Osnabrück knackt Fanclub-Meilenstein

Mit dem neu eingetragenen 46. Fanclub avanti Osnabrück hat der VfL den Meilenstein von 1.000 in Fanclubs organisierten Mitgliedern erreicht. Für eingetragene Fangemeinschaften gibt es beim VfL viele Möglichkeiten, an diversen Aktivitäten teilzunehmen. So können sich die Fanclubs zum Beispiel bei einem Buskonvoi zum Auswärtsspiel oder einem gemeinsamen Frühstück beteiligen.

Als Dank für das Engagement der Fanszene verloste der VfL für zwei Fanclubs eine Tour hinter die Kulissen der Bremer Brücke.