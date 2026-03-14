VfL Osnabrück jubelt, Debakel für Duisburg, RWE und Hansa siegen

Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich der 1. FC Saarbrücken und der SSV Jahn Regensburg getrennt. Damit konnten die Saarländer ihren Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte ausbauen. Die Hausherren kamen gleich gut in die Partie. Nach einer Flanke köpfte Kai Brünker knapp am Pfosten vorbei (2.). Dann kippte das Spiel ein wenig. Benedikt Bauer (14.) und Phil Beckhoff (17.) verbuchten die ersten Jahn-Chancen. Ein starker Pass von Adrian Fein hinter die Saarbrücker Abwehr fand Noel Eichinger, der zum 1:0 für Regensburg einlupfte (18.). Saarbrücken war um eine schnelle Antwort bemüht, doch zunächst traf Kaan Caliskaner nur den Pfosten (20.), dann kam Florian Pick gegen drei Gegenspieler nur zu einem halbherzigen Abschluss (25.). Drei weitere Großchancen gab es für die Hausherren vor der Pause, die aber allesamt ungenutzt blieben. Auch nach dem Seitenwechsel war Saarbrücken die bessere Mannschaft, zeigte vor dem Regensburger Tor jedoch eklatante Schwächen im Abschluss. Einmal jubeln durften sie dann aber doch noch: Rodney Elongo-Yombo spielte Pick frei, der vollstreckte zum Ausgleich (63.). Weitere Möglichkeiten nutzte der FCS nicht, sodass letztlich die Punkte geteilt wurden.