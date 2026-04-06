VfL Osnabrück im Rausch – sieben Siege, vier Tore, klare Botschaft

„Wir haben heute von der ersten Minute an ein sehr dominantes Spiel gemacht“, sagte Timo Schultz nach Abpfiff – und seine Worte treffen den Kern eines Auftritts, der kaum Fragen offenließ. „Wir müssen uns eigentlich nur vorwerfen lassen, dass wir nicht schon nach dreißig Sekunden bis zur zehnten Minute das erste Tor erzielt haben.“ Tatsächlich hätte es früh klingeln können: Lars Kehl scheiterte bereits in der Anfangsminute frei vor Toni Stahl, blieb aber der auffälligste Offensivakteur. Fünf Abschlüsse, drei Vorlagen – und wenig später auch das verdiente Tor.

Den Auftakt besorgte jedoch einmal mehr ein Standard. Niklas Wiemann stocherte den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke im Gewühl über die Linie (27.) – sein dritter Saisontreffer. Zehn Minuten später erhöhte Kehl auf 2:0, nachdem Robin Meißner den Laufweg perfekt bediente: „Koppi spielt den gut in den Lauf. Ich höre und sehe Lars und er macht den dann mit dem Außenrist gut weg“, erklärte Meißner. „Ich freue mich dann für ihn, auch wenn er davor sogar ein, zwei Dinger nicht gemacht hat.“ Stabilität als Fundament des Erfolgs Was diesen Lauf aber besonders macht, ist nicht nur die Offensive – es ist die defensive Souveränität. Zum 17. Mal blieb der VfL ohne Gegentor. Lukas Jonsson ordnete das nüchtern ein: „If you play seventeen games of ‚Weisse Weste‘, then you have seventeen good opportunities to win the game. It’s good for the team and a good defence.“