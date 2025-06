VfL Osnabrück holt erfahrenen Mittelfeldspieler aus Wiesbaden

„Ich bin bereit für eine neue Herausforderung“, sagte Jacobsen, der in den vergangenen vier Jahren bei den Hessen zum Stammpersonal gehörte. Der defensive Mittelfeldspieler kennt den VfL aus direkten Duellen gut – nun freut er sich besonders auf die Heimspiele an der traditionsreichen Bremer Brücke.

Jacobsen durchlief in seiner Heimat Dänemark mehrere Stationen – unter anderem beim AC Horsens, wo er sich in der höchsten Liga einen Namen als zweikampfstarker und spielintelligenter Sechser machte. In Deutschland war er seit 2021 für Wehen Wiesbaden aktiv und absolvierte dort 105 Pflichtspiele, davon 24 in der 2. Bundesliga. Seine Karrierebilanz umfasst mittlerweile über 200 Profi-Einsätze in Dänemark und Deutschland sowie drei Einsätze für die dänische U20-Nationalmannschaft.

Mit dieser Vita bringt Jacobsen genau das Profil mit, das sich der neue Direktor Fußball Joe Enochs für das zentrale Mittelfeld gewünscht hatte: „Bjarke wird uns mit seiner Ruhe am Ball, seiner Physis und seiner Übersicht in vielen Situationen Stabilität geben“, so Enochs. „Er kennt die Liga und hat gezeigt, dass er auf hohem Niveau Verantwortung übernehmen kann – genau das brauchen wir.“