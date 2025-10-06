VfL Osnabrück glänzt in der Englischen Woche

In Mannheim bewies der VfL auch nach einem Rückstand Moral – es war der erste Sieg nach Rückstand seit März. Robin Meißner war mit einem Doppelpack der Mann des Tages, profitierte dabei jeweils von starken Vorlagen seines kongenialen Partners Lars Kehl. Der offensive Mittelfeldmann war an beiden Treffern direkt beteiligt, verbuchte in der Englischen Woche insgesamt zwei Assists und einen Treffer und kommt damit wettbewerbsübergreifend auf 20 Torbeteiligungen im VfL-Trikot (10 Tore, 10 Vorlagen).

Meißner wiederum traf unter Schultz zum 16. Mal – so oft wie unter keinem anderen Coach. Elf Torschüsse in drei Spielen unterstreichen seine starke Form. „Es macht einfach Spaß mit den Jungs Fußball zu spielen“, sagte der 25-Jährige nach dem Spiel bei VfL-TV.

Auch Patrick Kammerbauer knüpfte an seine Leistungen der Vorwochen an. In Mannheim gelangen ihm fünf Torschussvorlagen, zudem gewann er 76,5 Prozent seiner Zweikämpfe – Bestwert beim VfL. Sein Assist auf Wagner leitete das 1:3 durch Frederik Christensen ein, der nach seiner Einwechslung den dritten Saisontreffer markierte – drei seiner vier Scorerpunkte gelangen ihm nach Einwechslungen.

Und erneut zahlte sich die Einwechslung der VfL-Eigengewächse Ismail Badjie und Bernd Riesselmann aus: Wie gegen Aue kombinierte sich das Duo zum Schlusspunkt. Auch das spricht für die Tiefe und den inneren Wettbewerb im Kader.

Defensive mit Stabilität und Struktur

Trotz des Gegentores in Mannheim steht die VfL-Defensive weiterhin stabil. Kapitän Jannik Müller gewann über die drei Spiele hinweg 77,1 Prozent seiner Zweikämpfe – kein Feldspieler in der 3. Liga war in dieser Woche bei gleicher Anzahl an Duellen erfolgreicher. Derweil verzeichnete Theo Janotta nicht nur die meisten Ballaktionen beim VfL (61 in Mannheim), sondern entschied 77,8 Prozent seiner Luftduelle für sich. Insgesamt gewann er 75 Prozent seiner 20 Kopfballduelle in der Englischen Woche.

Auch Yigit Karademir, fester Bestandteil der Dreierkette, überzeugte mit Passsicherheit (83,5 Prozent Passquote) und hoher Spielintelligenz. Nach dem Spiel lobte er den Teamgeist: „Wir schmeißen uns überall rein – das fängt vorne an und hört hinten bei Lukas auf.“

Und der Torwart selbst? Fünfmal zu Null in neun Spielen, nur ein Gegentor in der gesamten Englischen Woche – Jonsson bleibt einer der konstantesten Keeper der Liga.

Der positive Trend ist sichtbar. Und doch will Schultz keine Zufriedenheit aufkommen lassen: „Wir trainieren weiter, wir spielen weiter, wir wollen besser werden“, erklärte der 48-Jährige bei Magenta Sport.

Nach der Länderspielpause empfängt der VfL am Freitag, den 18. Oktober (14:00 Uhr) die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. An der Bremer Brücke, wo der VfL weiterhin ungeschlagen ist, soll der nächste Schritt gemacht werden. Die Form spricht für Osnabrück.