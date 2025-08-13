VfL Osnabrück feiert Kantersieg im Test gegen Bersenbrück

Der VfL Osnabrück hat am Dienstagabend im Hasestadion einen klaren 7:0-Testspielerfolg gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück gefeiert. Trainer Timo Schultz stellte im Vergleich zur Ligapartie gegen 1860 München komplett um und schickte eine neue Elf auf den Platz. Besonders der Sturm um Nikky Goguadze und Luc Ihorst glänzte mit je zwei Treffern.
Der VfL startete druckvoll und ging früh in Führung: Goguadze traf in der 8. Minute ins linke Eck. Zehn Minuten später erhöhte Ihorst nach Zuspiel seines Sturmpartners wuchtig auf 2:0. Nach einem Eckball von Kevin Schumacher und mehreren Abprallern schnürte Ihorst in der 28. Minute seinen Doppelpack. Goguadze legte in der 36. Minute nach, bevor Tony Lesueur kurz vor der Pause zum 5:0 traf.
Hattrick und spätes Tor zum Endstand
Nach dem Seitenwechsel bereitete Bashkim Ajdini das 6:0 durch einen sehenswerten Hackentreffer von Goguadze vor (49.). Bersenbrück kam nun etwas besser ins Spiel, scheiterte jedoch mehrfach an VfL-Keeper Niklas Sauter. Den Schlusspunkt setzte Robin Fabinski in der 80. Minute nach einer Ecke von Frederik Christensen zum 7:0.
Der VfL kontrollierte die Partie über die gesamte Spielzeit und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. Am Samstag wartet im nächsten Test der Bundesligist SV Werder Bremen, gegen den Osnabrück erneut im Livestream zu sehen sein wird.
TuS Bersenbrück – VfL Osnabrück 0:7
TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Leonard Hedemann (46. Arne Ortmann) (79. Stepan Strashnoi), Philipp Schmidt (46. Nick Claushallmann), Jeremiah Winter (46. Patrick Siemer), Moritz Waldow (46. Santiago Aloi), Julius Kanowski (46. Patrick Greten), Elia Zucht (46. Fyn Luca Ebeling), Connor Rohra (46. Nicolas Eiter), Marcos Alvarez (46. Saikouba Manneh), Maik Emmrich (46. Simon James), Silas Burke (46. Markus Lührmann) - Trainer: Andy Steinmann
VfL Osnabrück: Niklas Sauter, Lion Semic (46. Bashkim Ajdini), Theo Janotta, Robin Fabinski, Robert Tesche, Kevin Wiethaup, Kevin Schumacher (79. Frederik Christensen), Bjarke Jacobsen (46. Yigit Karademir), Tony Rudy Lesueur (79. David Kopacz), Nikky Goguadze (79. Bernd Riesselmann), Luc Ihorst (63. Bryan Henning) - Trainer: Timo Schultz
Tore: 0:1 Nikky Goguadze (7.), 0:2 Luc Ihorst (18.), 0:3 Luc Ihorst (28.), 0:4 Nikky Goguadze (36.), 0:5 Tony Rudy Lesueur (38.), 0:6 Patrick Greten (49. Eigentor), 0:7 Robin Fabinski (80.)