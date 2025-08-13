– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

VfL Osnabrück feiert Kantersieg im Test gegen Bersenbrück Schultz-Elf gewinnt 7:0 – Goguadze und Ihorst mit Doppelpack

Der VfL Osnabrück hat am Dienstagabend im Hasestadion einen klaren 7:0-Testspielerfolg gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück gefeiert. Trainer Timo Schultz stellte im Vergleich zur Ligapartie gegen 1860 München komplett um und schickte eine neue Elf auf den Platz. Besonders der Sturm um Nikky Goguadze und Luc Ihorst glänzte mit je zwei Treffern.

Der VfL startete druckvoll und ging früh in Führung: Goguadze traf in der 8. Minute ins linke Eck. Zehn Minuten später erhöhte Ihorst nach Zuspiel seines Sturmpartners wuchtig auf 2:0. Nach einem Eckball von Kevin Schumacher und mehreren Abprallern schnürte Ihorst in der 28. Minute seinen Doppelpack. Goguadze legte in der 36. Minute nach, bevor Tony Lesueur kurz vor der Pause zum 5:0 traf. Hattrick und spätes Tor zum Endstand

Nach dem Seitenwechsel bereitete Bashkim Ajdini das 6:0 durch einen sehenswerten Hackentreffer von Goguadze vor (49.). Bersenbrück kam nun etwas besser ins Spiel, scheiterte jedoch mehrfach an VfL-Keeper Niklas Sauter. Den Schlusspunkt setzte Robin Fabinski in der 80. Minute nach einer Ecke von Frederik Christensen zum 7:0. Gestern, 19:00 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück VfL Osnabrück VfL Osnabrück 0 7