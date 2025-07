VfL Osnabrück erhält Bestnote bei DEKRA-Sicherheitszertifizierung

Der VfL Osnabrück hat bei der diesjährigen DEKRA-Zertifizierung „Sicherheitsmanagement im Profifußball“ erneut ein herausragendes Ergebnis erzielt. Wie bereits im Vorjahr wurde das Überwachungsaudit ohne Haupt- oder Nebenabweichungen abgeschlossen. Damit bestätigt der VfL einmal mehr das hohe Niveau seiner Sicherheitsorganisation an Heimspieltagen.

Das Audit fand am 2. Mai 2025 im Rahmen des Heimspiels gegen Viktoria Köln statt – einer Partie, in der die Lila-Weißen auch sportlich den Klassenerhalt sicherten. Neben dem Geschehen auf dem Rasen hinterließen auch die Abläufe rund um das Spiel einen bleibenden Eindruck bei den Auditoren. Besonders hervorgehoben wurden die Kontinuität in den sicherheitsrelevanten Schlüsselpositionen und die damit verbundene Professionalisierung des Gesamtprozesses.

Ein weiterer Schwerpunkt des Audits lag auf der Umsetzung zuvor identifizierter Verbesserungsvorschläge. Hier konnte der VfL nachweisen, dass nahezu alle Potenziale aus dem Vorjahresbericht konsequent weiterentwickelt und erfolgreich in die Spieltagsabläufe integriert wurden. Das Ergebnis: ein Sicherheitsmanagementsystem, das laut DEKRA „praktikabel, wirksam und auf einem ausgezeichneten Niveau“ operiert.