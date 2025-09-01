VfL Osnabrück distanziert sich von Vandalismus in Havelse

Im Vorfeld des Drittliga-Auswärtsspiels beim TSV Havelse ist es in der Nacht zum Spieltag zu erheblichen Sachbeschädigungen im Umfeld des Wilhelm-Langrehr-Stadions in Garbsen gekommen. Der VfL Osnabrück hat die Vorfälle umgehend und unmissverständlich verurteilt – und übt im Nachgang des Spiels auch deutliche Kritik an Teilen der eigenen Anhängerschaft.

Nach bisherigem Kenntnisstand deuten die Umstände auf einen Zusammenhang zwischen dem nächtlichen Vandalismus und der zuvor heftig kritisierten Preispolitik des TSV Havelse hin. Der VfL widerspricht der Darstellung des Gastgebers, es seien kostengünstige Tickets angeboten worden, deutlich. Dennoch stellte der Verein in aller Klarheit fest: Unzufriedenheit über Eintrittspreise rechtfertigt in keiner Weise derartige Übergriffe.

„Ein solches Verhalten steht in keinerlei Verbindung zu den Werten unseres Vereins“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs. Die Verantwortlichen müssten für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Gleichzeitig kündigte der VfL an, den Vorfall gemeinsam mit Fanvertretern und über die bestehenden Dialogstrukturen aufzuarbeiten.

Bereits im Vorfeld des Spiels hatte der Klub auf die Stimmung in der Anhängerschaft reagiert und zusammen mit der Mannschaft eine Ticketsubvention in Höhe von zwei Euro pro Karte für alle mitreisenden Fans organisiert – auch, um die aufgeheizte Debatte zu beruhigen. Umso größer ist nun die Enttäuschung über das Geschehen in der Nacht vor der Partie.

Transparent-Aktion sorgt für Empörung

Im Stadion selbst legte ein Teil des Osnabrücker Fanblocks nach – und sorgte mit Transparenten für zusätzliche Irritation und scharfe Kritik vonseiten der Vereinsführung. Die gezeigten Botschaften interpretiert der VfL Osnabrück als offene Solidaritätsbekundung mit den mutmaßlich für die Sachbeschädigungen verantwortlichen Personen. Der Klub sieht darin nicht nur eine Verhöhnung des Vorfalls, sondern auch einen Hinweis darauf, dass der Angriff im Vorfeld der Partie in der aktiven Szene bekannt oder sogar mitgeplant war.

„Das ist beschämend“, heißt es in einem ergänzenden Statement, das noch am Abend veröffentlicht wurde. Den Verantwortlichen des TSV Havelse habe man persönliche Anteilnahme bekundet und die volle Unterstützung bei der Aufklärung des Vorfalls zugesichert.

Konsequenzen nicht ausgeschlossen

Deutliche Worte findet der Verein auch mit Blick auf das zukünftige Verhältnis zu Teilen der aktiven Fanszene. Der VfL Osnabrück habe sich in der Vergangenheit regelmäßig und nachdrücklich für legitime Faninteressen eingesetzt. Nun aber stehe zur Diskussion, „inwieweit das zukünftig noch der Fall sein kann, wenn das auf diese Art und Weise konterkariert wird“.

Man werde sich intern und unter Einbeziehung der Gremien mit den Geschehnissen auseinandersetzen. Es gehe nicht nur um den konkreten Vorfall, sondern um das grundlegende Verhältnis zwischen Verein und Fangruppierungen, das in dieser Frage auf die Probe gestellt werde.

So tritt das sportlich positive Ergebnis – ein verdienter 2:0-Auswärtssieg in Hannover – vorerst in den Hintergrund. Statt Euphorie nach dem zweiten Pflichtspielerfolg in Serie herrscht in Osnabrück Fassungslosigkeit über ein Verhalten, das dem Ansehen des Vereins und der Fankultur insgesamt schweren Schaden zufügt.